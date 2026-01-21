HOYSuscripcion LR Focus

San Marcos lanza becas para postular gratis al examen de admisión 2026-II: ¿cuáles son los requisitos y cómo puedes postular?

Este tipo de iniciativas busca ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, independientemente de la situación económica de los postulantes de la UNMSM.

La UNMSM ofrece becas a los alumnos que tienen bajos recursos económicos para el examen de admisión 2026-II.
La UNMSM ofrece becas a los alumnos que tienen bajos recursos económicos para el examen de admisión 2026-II. | Foto: Omar Neyra/composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha anunciado un programa de becas de exoneración de pagos para el examen de admisión 2026-II. Este programa está dirigido a jóvenes de bajos recursos económicos, brindándoles la oportunidad de acceder a una educación superior. La iniciativa forma parte de la política de responsabilidad social de la universidad, que tiene como objetivo apoyar a quienes no cuentan con los medios para financiar una carrera profesional.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio?

A través de la Oficina Central de Admisión (OCA), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha dispuesto una serie de requisitos para beneficiar a los postulantes que deseen acceder al programa de becas de exoneración de pagos para el examen de admisión 2026-II. Según lo anunciado, los estudiantes que ocupen el primer y segundo puesto en instituciones educativas públicas podrán acceder a este beneficio, siempre y cuando presenten la documentación correspondiente que acredite su destacado rendimiento académico y certifique que provienen de familias de bajos recursos económicos.

Por otro lado, los requisitos del programa de becas de exoneración de pagos también incluyen al personal docente y no docente, tanto nombrado como contratado, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Además, este beneficio está destinado a aquellos que se encuentren realizando el Servicio Militar Acuartelado, siempre que sean licenciados de las Fuerzas Armadas o presenten una constancia que acredite que están cumpliendo o han culminado dicho servicio. Con esta ampliación, la universidad busca garantizar un acceso más inclusivo y equitativo para diversos sectores de la sociedad.

Esta medida tiene como objetivo ofrecer oportunidades a jóvenes con mérito académico que enfrentan limitaciones económicas para continuar su formación profesional. Al permitirles acceder a la educación superior, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) busca contribuir a la reducción de las brechas de desigualdad en el país, promoviendo la equidad y el acceso a la educación de calidad para aquellos que más lo necesitan.

¿Cómo puedo postular?

En caso de que el estudiante interesado cumpla con los requisitos, tendrá que acercarse a la Mesa de Partes de Oficina Central (OCA), ubicada en la av. Óscar Benavides cuadra 57, esquina con calle Germán Amezaga, para presentar una solicitud de exoneración de pago previo a la evaluación correspondiente. El horario de atención para presentar estos documentos es de lunes a viernes de 9:00 a. m a 3:00 p. m.

¿Hasta cuándo se puede postular a este beneficio?

Las inscripciones para postular a las becas de exoneración de pagos para el examen de admisión 2026-II estarán abiertas desde el 19 de enero hasta el viernes 6 de febrero.

Esta oportunidad se presenta como una alternativa crucial, permitiendo a más jóvenes acceder a la educación superior sin que las limitaciones económicas obstaculicen su desarrollo profesional.

Cronograma del examen de admisión de la UNMSM 2026-II

El proceso se desarrollará en las siguientes fechas, según el área correspondiente:

  • Sábado 7 de marzo:
  • Ciencias Económicas y de la Gestión (área D)
  • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)
  • Domingo 8 de marzo:
  • Ciencias Básicas (área B)
  • Ingenierías (área C)
  • Examen especial (todas las áreas)
  • Sábado 14 de marzo:
  • Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo:
  • Escuela Profesional de Medicina Humana
