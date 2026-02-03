HOYSuscripcion LR Focus

Vínculos oscuros: Jon Tay, el "tío Johnny" y la caída de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Joven de Huarochirí logró constancia de ingreso en la UNMSM tras pedido viral por retraso administrativo en su colegio: “Tuve claro que debía ser contador”

Estudiante mostró su satisfacción al lograr registrar su vacante en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Caso de estudiante generó apoyo en redes sociales.
Foto: composición LR/ UNMSM

El estudiante Benjamín Figura Echavaudis logró culminar su proceso de registro en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su caso se viralizó rápidamente en redes sociales luego de que hizo un pedido, entre lágrimas, por los retrasos administrativos en su colegio que por poco no le permitieron ocupar su vacante en la carrera de Contabilidad en la Decana de América.

Joven de Huarochirí es estudiante de la UNMSM tras recibir constancia de ingreso

Las demoras en la entrega de su certificado de estudios, ocasionadas por problemas internos en su colegio, casi frustran el ingreso de Benjamín Figura a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pese a haber cumplido con todos los requisitos académicos. El joven egresado del colegio San Antonio de Jicamarca, en Huarochirí, vivió días de incertidumbre luego de no poder presentar a tiempo el documento exigido, situación que se hizo pública tras la difusión de un video en redes sociales donde aparecía visiblemente afectado en la sede de la Oficina Central de Admisión.

Finalmente, la intervención oportuna de la UNMSM, a través de la Oficina Central de Admisión, y el respaldo de diversas entidades estatales permitieron que Benjamín reciba su constancia de ingreso y se convierta oficialmente en estudiante de la Facultad de Ciencias Contables. Los retrasos se debieron a inconvenientes administrativos en su institución educativa, como cambios constantes de directores, fallas en el registro de notas y la falta de personal durante el periodo vacacional, obstáculos que estuvieron a punto de poner en riesgo el sueño universitario por el que se preparó durante dos años.

"Me siento muy feliz y agradecido por las personas que me ayudaron. Ahora ya estoy donde siempre quise estar. Voy a tener que estudiar bastante, porque en esta universidad no solo se trata de cumplir un deseo, sino de mantenerse. Tuve claro que debía ser contador", resaltó.

Autoridades de la UNMSM entregaron constancia de ingreso

En el marco de la ceremonia de reconocimiento, Benjamín Wilfredo Figura Echavaudis sostuvo una reunión con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, y el vicerrector académico de Pregrado, Francisco Cabrera Carranza, quienes le expresaron sus mejores deseos en esta nueva etapa formativa. Visiblemente emocionado, el joven agradeció el respaldo recibido por parte de sus padres, la universidad, el Ministerio de Educación y las autoridades sanmarquinas.

Por su parte, la rectora Jeri Ramón Ruffner enfatizó la importancia de que los colegios y las UGEL entreguen los certificados de estudios de manera oportuna, a fin de evitar que situaciones administrativas perjudiquen a estudiantes que ya lograron una vacante, recordando que San Marcos es estricta y respetuosa de su reglamento y de los plazos establecidos.

