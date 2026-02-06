Conoce todos los objetos que están prohibidos para rendir el Examen Admisión UNMSM 2026 II

La UNMSM ha informado los objetos y accesorios que están prohibidos antes de ingresar al Examen de Admisión 2026 II. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

La UNMSM ha informado los objetos y accesorios que están prohibidos antes de ingresar al Examen de Admisión 2026 II. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

A vísperas de que inicie el examen de Admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la 'Decana de América' ha establecido cuáles son los objetos que estarán tajantemente prohibidos llevar a la evaluación que se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de marzo. Además, es necesario que los postulantes tengan en cuenta que esta medida se ejecutará en el simulacro presencial que se realizará este domingo 8 de febrero.

El objetivo de la 'Decana de América' con este estricto control es evitar cualquier intento de plagio al momento de realizar la evaluación y garantizar el cumplimiento de las normas de vestimenta, que establecen el uso de prendas acordes a la estación, como polos o pantalones deportivos, sin adornos, broches, cierres ni otros elementos metálicos. Asimismo, el calzado debe ser sencillo, sin hebillas, ojales ni adornos metálicos.

TE RECOMENDAMOS AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

¿Cuáles son los elementos que están prohibidos de llevar al examen de admisión de la UNMSM 2026-II?

Entre los objetos cuyo ingreso estará prohibido se encuentran los útiles de escritorio, como lápices, reglas, tajadores, borradores, hojas, separatas, revistas, libros, cuadernos, entre otros. De igual manera, no se permitirá el acceso con dispositivos tecnológicos, como smartphones, teléfonos celulares o audífonos, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias, ya que portar cualquiera de estos impedirá el ingreso a la sede del examen.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La rectora de la entidad universitaria, Jeri Ramón Ruffner, recordó también que existen otras cosas personales que están totalmente prohibidos como aretes, anillos, llaves, piercing y más.

“Están totalmente prohibidos los metales. Si una persona llega con un piercing, no podrá entrar porque dentro de estos artículos se pueden insertar equipos o tecnología de audio”, dijo en una entrevista para Andina.

En cuanto a los accesorios que no están admitidos, se encuentran las casacas y chompas con capuchas, los polos y poleras con capucha, los pantalones jeans, las correas, los gorros, chullos, mochilas, carteras, morrales, maletines, billeteras, entre otros. Cabe precisar que esta medida también se aplica para el examen simulacro.

¿Cuándo será el examen de admisión 2026-II?

Sábado 7 de marzo de 2026- Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión- Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo de 2026- Área B: Ciencias Básicas- Área C: Ingeniería- Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo de 2026- Área A: Ciencias de la Salud (excepto la escuela profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026- Escuela profesional de Medicina Humana