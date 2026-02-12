HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Investigadores peruanos desarrollan 'Dengapp', una aplicación para pacientes con dengue: ¿cómo se usa y qué funciones tiene?

Herramienta busca orientar a personas que luchan contra esta enfermedad desde casa para aplicar correctamente recomendaciones médicas y buscar ayuda inmediata ante signos de alerta.

Aplicativo busca que pacientes apliquen correctamente indicaciones médicas en casa
Aplicativo busca que pacientes apliquen correctamente indicaciones médicas en casa | La República | Emmanuel Moreno

En medio del aumento de casos por la proliferación del mosquito transmisor del dengue, una iniciativa refuerza la esperanza para los pacientes que combaten esta enfermedad. Investigadores peruanos han desarrollado una aplicación móvil que busca orientarlos en la correcta implementación de las indicaciones médicas y así evitar que su situación se agrave.

Se trata de 'Dengapp', aplicativo que está diseñado para optimizar el autocuidado de pacientes bajo manejo domiciliario. El proyecto es liderado por el médico Cender Quispe y viene siendo perfeccionado como parte de su investigación doctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la asesoría de Jorge Alarcón Villaverde, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM).

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Lambayeque reporta 86 casos de dengue en este año: 2 menores están hospitalizados

lr.pe

Recordatorios, chatbot y manejo del estrés

Entre las funciones con las que cuenta esta herramienta digital se encuentra el reporte de síntomas, que permite al usuario registrar su estado de salud varias veces al día mediante preguntas prediseñadas, similares a las que haría un médico. Esto sirve, a su vez, para reconocer signos de alarma, y recomendar la búsqueda de atención hospitalaria inmediata.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pensando en ello, el paciente también podrá acceder a un sistema de geolocalización de centros de salud, que le mostrará los establecimientos más cercanos, con la opción de redirigir a Google Maps para obtener la ruta; así como a un chatbot o asistente virtual que le ayudará a resolver dudas generales sobre la enfermedad y su manejo.

El programa también incluye un apartado de educación interactiva con preguntas y retroalimentación sobre temas como el manejo correcto de la fiebre, y ofrece ejercicios de relajación para controlar la ansiedad y el estrés, síntomas frecuentes en pacientes que deben guardar reposo prolongado.

PUEDES VER: Chile refuerza alerta sanitaria tras confirmarse presencia de mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue, en aeropuerto de Santiago

lr.pe

Proyecto en etapa final

El instrumento empezó a desarrollarse en 2024 en la ciudad de Trujillo, de la mano de visitas a pacientes que tuvieron la enfermedad y a los lugares donde se atendieron. Ahora, lo que su desarrollador planea es volver a testear la aplicación durante febrero, pero con pacientes que enfrentan actualmente la enfermedad para comprobar si las necesidades que tienen pueden ser atendidas.

De obtener un resultado positivo, sería presentado a los tomadores de decisiones, principalmente alcaldes distritales, gerencias regionales de salud y autoridades nacionales, como el programa de enfermedades metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa), y organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. La estructura del app también permitiría su adaptación para manejar casos de Zika, Chikungunya e incluso fiebre amarilla.

PUEDES VER: Alerta en Lambayeque: falta de presupuesto amenaza lucha contra el dengue en verano

lr.pe

Se proyectan 35.000 casos hasta marzo

El dengue es una enfermedad, producida por el virus (microorganismo) del dengue y transmitido por el zancudo Aedes, que se cría en cualquier recipiente que contenga agua acumulada, en objetos en desuso tanto en el interior o al exterior de la casa. La temporada de lluvias que viene afectando a diversas regiones del país suele ser un escenario donde aumenta la proliferación de este mal.

Debido a ello, el Minsa, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos. Además, advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, hasta marzo de 2026 podrían registrarse cerca de 35.000 contagios en al menos 20 regiones del país.

Según la entidad, San Martín, Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Piura y Ucayali concentrarían la mayor carga de casos. En estas regiones, el riesgo de transmisión es más elevado y se prevé una mayor presión sobre los servicios de salud debido al incremento de contagios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lambayeque reporta 86 casos de dengue en este año: 2 menores están hospitalizados

Lambayeque reporta 86 casos de dengue en este año: 2 menores están hospitalizados

LEER MÁS
Chile refuerza alerta sanitaria tras confirmarse presencia de mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue, en aeropuerto de Santiago

Chile refuerza alerta sanitaria tras confirmarse presencia de mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue, en aeropuerto de Santiago

LEER MÁS
Minsa emite alerta por dengue: proyectan cerca de 35.000 casos hasta marzo en estas regiones

Minsa emite alerta por dengue: proyectan cerca de 35.000 casos hasta marzo en estas regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extorsionadores retienen a transportistas y los obligan a grabar amenazas en SJL: "Con ellos tenemos que arreglar"

Extorsionadores retienen a transportistas y los obligan a grabar amenazas en SJL: "Con ellos tenemos que arreglar"

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: ONPE realizará hoy jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

Extorsionadores retienen a transportistas y los obligan a grabar amenazas en SJL: "Con ellos tenemos que arreglar"

Sociedad

Extorsionadores retienen a transportistas y los obligan a grabar amenazas en SJL: "Con ellos tenemos que arreglar"

Asesinan a balazos a exfuncionario de la Municipalidad del Callao dentro de una camioneta: acompañante quedó herido

Nuevo modelo de placas para motos en Perú: conoce cómo serán y desde cuándo deberán usarse, según MTC

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025