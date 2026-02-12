Investigadores peruanos desarrollan 'Dengapp', una aplicación para pacientes con dengue: ¿cómo se usa y qué funciones tiene?

En medio del aumento de casos por la proliferación del mosquito transmisor del dengue, una iniciativa refuerza la esperanza para los pacientes que combaten esta enfermedad. Investigadores peruanos han desarrollado una aplicación móvil que busca orientarlos en la correcta implementación de las indicaciones médicas y así evitar que su situación se agrave.

Se trata de 'Dengapp', aplicativo que está diseñado para optimizar el autocuidado de pacientes bajo manejo domiciliario. El proyecto es liderado por el médico Cender Quispe y viene siendo perfeccionado como parte de su investigación doctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la asesoría de Jorge Alarcón Villaverde, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM).

Recordatorios, chatbot y manejo del estrés

Entre las funciones con las que cuenta esta herramienta digital se encuentra el reporte de síntomas, que permite al usuario registrar su estado de salud varias veces al día mediante preguntas prediseñadas, similares a las que haría un médico. Esto sirve, a su vez, para reconocer signos de alarma, y recomendar la búsqueda de atención hospitalaria inmediata.

Pensando en ello, el paciente también podrá acceder a un sistema de geolocalización de centros de salud, que le mostrará los establecimientos más cercanos, con la opción de redirigir a Google Maps para obtener la ruta; así como a un chatbot o asistente virtual que le ayudará a resolver dudas generales sobre la enfermedad y su manejo.

El programa también incluye un apartado de educación interactiva con preguntas y retroalimentación sobre temas como el manejo correcto de la fiebre, y ofrece ejercicios de relajación para controlar la ansiedad y el estrés, síntomas frecuentes en pacientes que deben guardar reposo prolongado.

Proyecto en etapa final

El instrumento empezó a desarrollarse en 2024 en la ciudad de Trujillo, de la mano de visitas a pacientes que tuvieron la enfermedad y a los lugares donde se atendieron. Ahora, lo que su desarrollador planea es volver a testear la aplicación durante febrero, pero con pacientes que enfrentan actualmente la enfermedad para comprobar si las necesidades que tienen pueden ser atendidas.

De obtener un resultado positivo, sería presentado a los tomadores de decisiones, principalmente alcaldes distritales, gerencias regionales de salud y autoridades nacionales, como el programa de enfermedades metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa), y organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. La estructura del app también permitiría su adaptación para manejar casos de Zika, Chikungunya e incluso fiebre amarilla.

Se proyectan 35.000 casos hasta marzo

El dengue es una enfermedad, producida por el virus (microorganismo) del dengue y transmitido por el zancudo Aedes, que se cría en cualquier recipiente que contenga agua acumulada, en objetos en desuso tanto en el interior o al exterior de la casa. La temporada de lluvias que viene afectando a diversas regiones del país suele ser un escenario donde aumenta la proliferación de este mal.

Debido a ello, el Minsa, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos. Además, advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, hasta marzo de 2026 podrían registrarse cerca de 35.000 contagios en al menos 20 regiones del país.

Según la entidad, San Martín, Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Piura y Ucayali concentrarían la mayor carga de casos. En estas regiones, el riesgo de transmisión es más elevado y se prevé una mayor presión sobre los servicios de salud debido al incremento de contagios.

