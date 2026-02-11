HOYSuscripcion LR Focus

Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
Sociedad

Lambayeque reporta 86 casos de dengue en este año: 2 menores están hospitalizados

La situación ha llevado a que la Geresa redoble los esfuerzos en la lucha contra esta enfermedad con la contratación de más brigadistas.


El año pasado la región Lambayeque cerró con 1.300 casos de dengue. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
El año pasado la región Lambayeque cerró con 1.300 casos de dengue. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque informó, este miércoles 11 de febrero, que en lo que va del presente año se han registrado 86 casos sospechosos de dengue. Entre los afectados por esta enfermedad están 2 adolescentes que se encuentran hospitalizados en un establecimiento de Essalud en la ciudad de Chiclayo.

Atención a las cifras

En diálogo con La República, Luis Dávila Chavarry, coordinador regional de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la Geresa, explicó que de los 86 casos, 21 son confirmados por laboratorio. El distrito con el mayor número de reportes es Olmos con 9 casos, seguido de Reque y Zaña con 2 cada uno y un reporte en Chiclayo, Chongoyape, Ciudad Eten, Jayanca, Lambayeque, Motupe, Pucalá, Pueblo Nuevo, Tumán y Ferreñafe.

Respecto a los pacientes hospitalizados, informó que actualmente dos casos procedentes de San Martín se encuentran internados en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud en Chiclayo. Se trata de dos adolescentes, de 13 y 12 años, quienes fueron referidos debido al brote de gran intensidad que se registra en su región de origen.

En biólogo precisó que el año pasado la región Lambayeque cerró con 1.300 casos de dengue, por lo que este año se han intensificado las acciones preventivas. Apuntó que la mayoría de pacientes no presentan signos de alarma y reciben manejo ambulatorio, supervisado por los profesionales de salud de los diferentes establecimientos.

Redoblan esfuerzos

Para evitar que la estadística del 2026 sea igual o mayor que la del año pasado, la Geresa Lambayeque está contratando 40 personas para que se sumen a los trabajos de vigilancia y control larvario. Es importante mencionar que 36 de los 38 distritos de la región ya se ha identificado la presencia del zancudo Aedes Aegypti, por lo que el riesgo de transmisión se mantiene activo.

"Es vital que la población elimine los criaderos de zancudos en sus viviendas al tapar los recipientes con agua, desechando objetos inservibles y dando autorización para el ingreso de las brigadas de salud para las acciones de control vectorial, a fin de reducir el riesgo de más contagios. En la presente semana, las actividad de control se estarán intensificando en Olmos", finalizó.

