Minsa emite alerta por dengue: proyectan cerca de 35.000 casos hasta marzo en estas regiones

La temporada de lluvias viene afectando a diversas regiones del país, ya que el incremento de las temperaturas y la acumulación de agua en depósitos y espacios abiertos favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos. Además, advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, hasta marzo de 2026 podrían registrarse cerca de 35.000 contagios en al menos 20 regiones del país.

La medida busca reforzar las acciones de prevención, control del vector y atención oportuna de los pacientes, especialmente en las zonas de mayor riesgo. Según el CDC, el incremento de casos se concentra principalmente en regiones de la Amazonía, la sierra central y la costa norte, donde las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Alerta por dengue: estas son las regiones con mayor riesgo

De acuerdo con el pronóstico oficial del Minsa, los departamentos que concentrarían la mayor carga de casos de dengue son San Martín, Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Piura y Ucayali. En estas regiones, el riesgo de transmisión es más elevado y se prevé una mayor presión sobre los servicios de salud debido al incremento de contagios.

Hasta la semana epidemiológica 52, la última del año 2025, el Minsa reportó 39.028 casos de dengue a nivel nacional, con una tasa de incidencia de 114,75 por cada 100.000 habitantes. Las regiones que superan este promedio nacional son San Martín, Loreto, Amazonas, Junín, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca y Tumbes, donde las condiciones climáticas continúan favoreciendo la proliferación del mosquito transmisor.

Grupos más afectados y fallecidos

La mayor cantidad de casos de dengue se concentra en adultos de entre 30 y 59 años, seguidos por niños y adolescentes. Sin embargo, de acuerdo con la tasa de incidencia acumulada, el riesgo de enfermar es más alto en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años.

Durante el periodo evaluado, se han notificado 54 fallecidos por dengue y dos muertes adicionales en investigación, con una letalidad nacional de 0,14 %. El mayor número de decesos se registra en adultos mayores, seguido de niños, situación que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia clínica y la atención oportuna en estos grupos más vulnerables.

Asimismo, el CDC identificó distritos con una tendencia ascendente de casos en las últimas semanas. Entre ellos figuran Bagua Grande, Nieva e Imaza (Amazonas); Honoria y Rupa-Rupa (Huánuco); Perené, Chanchamayo y San Ramón (Junín); Yurimaguas y Lagunas (Loreto); Tambopata e Inambari (Madre de Dios); Moyobamba, Juanjuí, Bellavista, Tarapoto, Saposoa, Campanilla y Morales (San Martín); Tumbes (Tumbes); Sullana, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Paita y Tambo Grande (Piura); Callería, Raimondi, Yarinacocha, Neshuya, Campoverde y Manantay (Ucayali); así como La Esperanza y El Porvenir (La Libertad).

Medidas urgentes de prevención y control

Ante este escenario, el Minsa exhortó a las Direcciones Regionales de Salud y a los establecimientos públicos y privados a fortalecer la detección temprana de casos, asegurar la atención oportuna y garantizar la referencia inmediata de pacientes con signos de alarma o dengue grave.

Asimismo, se dispuso intensificar las acciones de control larvario, fumigación focalizada y vigilancia entomológica, además de reforzar las campañas de información a la población para eliminar criaderos del mosquito en viviendas y espacios públicos, como el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, que contará con un presupuesto inicial de S/86.255.487.

El Minsa recordó que el dengue presenta ciclos epidémicos que suelen intensificarse entre noviembre y mayo, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta articulada entre autoridades sanitarias, gobiernos locales y la ciudadanía para evitar un mayor impacto en los próximos meses.

