Dejan artefacto explosivo en obra de la quebrada San Idelfonso en Trujillo

El explosivo no llegó a detonar, por lo que no se registraron daños materiales ni personas heridas. Foto: Composición LR / Cortesía

Un artefacto explosivo fue dejado la madrugada de este jueves en la zona de intervención de la quebrada San Ildefonso, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, generando alarma entre trabajadores y vecinos del sector.

El explosivo no llegó a detonar, por lo que no se registraron daños materiales ni personas heridas.

El artefacto fue hallado en una vivienda utilizada como cochera provisional para resguardar maquinaria pesada cargador frontal, volquete y tractor empleada en los trabajos de limpieza y descolmatación del cauce.

Por su parte el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, Wilfredo Agustín Díaz, expresó su preocupación e indignación por el hecho delictivo y por la demora en la llegada del patrullaje policial.

“Estamos preocupados e indignados porque se ha arrojado dinamita contra un local donde se guardaban maquinarias del Estado y de una vecina que apoyaba con el espacio. Tardaron cerca de 40 a 50 minutos en llegar los patrulleros, lo cual es indignante”, señaló.

Trabajos de descolmatación suspendidos

El funcionario explicó que el ataque obligó a suspender temporalmente los trabajos de descolmatación mientras se coordinan medidas de seguridad. “No podemos garantizar la integridad de los trabajadores ni de la maquinaria. Por ello, las máquinas ya se están desplazando a otros puntos mientras reorganizamos las labores y gestionamos las garantías de seguridad necesarias”, indicó.

Asimismo, detalló que la maquinaria que permanecía en el lugar pertenece principalmente a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables del hecho, mientras las autoridades regionales solicitaron reforzar el resguardo policial en las zonas donde se ejecutan obras hidráulicas consideradas críticas para la prevención de desastres.