Keiko reaparece y sigue el festín de la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Ataque con explosivo en Trujillo contra local de eventos 'Hacienda del Lobo' deja 25 casas afectadas

Los atacantes, a bordo de una moto, lanzaron una carga explosiva. Las autoridades no reportan heridos, aunque un vecino señala que su nieta fue hospitalizada con esquirlas.

Explosión en local de eventos La Hacienda del Lobo
Explosión en local de eventos La Hacienda del Lobo

Un nuevo atentado sacudió las calles de Trujillo durante la madrugada de este lunes 9 de febrero. El hecho se registró en la cuadra 12 de la avenida Santa, en el cercado de la ciudad, región La Libertad. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una carga explosiva contra el local de eventos la 'Hacienda del Lobo', cuya detonación también afectó a otras 25 viviendas de la zona.

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Richard Asmad Benites, realizó un primer recorrido por el lugar y señaló que las principales afectaciones se registraron en puertas y ventanas. Sin embargo, precisó que los daños más graves se concentraron en el punto donde fue arrojado el explosivo.

Policía investiga nuevo atentado que afectó multiples viviendas. Foto: Municipalidad Provincial de Trujillo.

Policía investiga nuevo atentado que afectó multiples viviendas. Foto: Municipalidad Provincial de Trujillo.

Cámaras captaron el ataque en Trujillo

Las cámaras de seguridad registraron a los dos sujetos, quienes, tras lanzar el artefacto, huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido. La explosión fue tan potente que vecinos de distintos sectores afirmaron haber escuchado el estruendo, lo que les recordó el atentado ocurrido en septiembre de 2025 en la urbanización Las Quintanas, que dejó varios heridos y afectó a otras 20 viviendas.

De manera oficial, las autoridades no han reportado personas heridas. No obstante, un vecino indicó que su nieta tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital Víctor Lazarte de EsSalud, debido a que presentaba esquirlas de la explosión.

Investigación policial y antecedentes recientes

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo ataque, que mantiene en zozobra a la población. Cabe recordar que la noche del viernes 6 de febrero también se colocó una carga explosiva en el local de la empresa Turismo Chao, luego del asesinato del gerente de la compañía de transportes, Elmer Aguilar, y días antes de uno de sus conductores.

En las provincias liberteñas de Trujillo y Virú está prohibido que dos personas adultas se desplacen en motocicletas lineales, como medida para evitar atentados criminales. Sin embargo, este tipo de hechos continúa registrándose.

Trabajador de limpieza pública se salva de morir tras recoger bolsa con explosivos en Trujillo

Trabajador de limpieza pública se salva de morir tras recoger bolsa con explosivos en Trujillo

Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: "Me sacan análisis para nada"

