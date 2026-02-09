Trujillo: detienen a policía y sereno por exigir coima a mototaxistas

Detenidos habrían exigido un pago a un menor que conducía a una mototaxi. Créditos: difusión.

¡Escándalo en la Policía! Un nuevo hecho vuelve a sacudir a la Policía Nacional en Trujillo, luego de que un suboficial de segunda fuera detenido junto a un sereno de la municipalidad de Florencia de Mora por presuntamente exigir una coima a un menor de edad que conducía una mototaxi.

Según las primeras investigaciones, los detenidos fueron identificados como el agente Antony Velásquez Navez y Julio César Martell Orbegoso, conductor del vehículo de serenazgo de Florencia de Mora. Ambos recibían una coima de los mototaxistas del distrito de Florencia de Mora para poder circular con normalidad.

La intervención ocurrió la mañana del lunes 9 de febrero en Florencia de Mora y estuvo a cargo de los efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y Ministerio Público, quienes continúan con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, los detenidos permanecen en la comisaría de Florencia de Mora a la espera de las sanciones tras haber cometido el delito.