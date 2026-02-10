La PNP identificó que dos de los cuatro detenidos planificaba un nuevo ataque contra una discoteca | Composición LR | Yolanda Goicochea

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la detención de alias de “Chucky”, “Gringacho”, “Cabezón” y “Chanchoman”, cuatro supuestos integrantes del brazo armado de la banda delictiva Los Pulpos, quienes estarían involucrados en una serie de ataques con artefactos explosivos dirigidos a discotecas y locales vinculados al entretenimiento en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, indicó que estas aprehensiones fueron resultado de un trabajo de inteligencia y seguimiento especializado que permitió identificar a los autores de los atentados. Asimismo, la Policía señaló a “Gringacho” como el autor del crimen contra el vehículo de la agrupación Armonía 10.

“Hubo más de 14 capturas importantes que nos han permitido conocer los nombres de las personas que participaron en estos atentados. Formamos un equipo especial con inteligencia e investigación criminal para ubicarlos y capturarlos en flagrancia”, señaló.

Roles dentro de la red criminal

Los sujetos intervenidos fueron sorprendidos cuando presuntamente planificaban ejecutar un nuevo ataque contra una discoteca ubicada en el centro de Trujillo. De acuerdo con la PNP, cada uno de los detenidos cumplía un rol definido dentro de la estructura ilícita. Miguel Ángel Tantaquispe Esteban (20), alias “Chucky”, participaba directamente en la ejecución de los atentados, encargándose del traslado y cobertura durante las detonaciones.

Paulo Ronaldinho Horna Gonzales (18), alias “Gringacho”, era quien arrojaba los explosivos hacia los blancos, entre ellos el ómnibus de la orquesta Armonía 10. Piero Estiwar Ríos Carmona (19), alias “Cabezón”, tenía a su cargo la logística delictiva, trasladando los artefactos en vehículos hasta entregarlos a los agresores que se movilizaban en motocicleta, con el fin de no ser detectados.

Por su parte, José Miguel Rojas Yupanqui, alias “Chanchoman”, se encargaba de la coordinación operativa, organizando horarios, rutas y comunicaciones entre los ejecutores, todos bajo órdenes directas de Johnson Smith Cruz Torres, supuesto cabecilla de la organización.

Detenidos en pleno intento de ataque

El general Moreno Panta detalló que dos de los implicados fueron intervenidos cuando se dirigían a cometer otro atentado. “El lunes 9 de febrero se capturó a 'Chucky' y 'Gringacho'. Iban a perpetrar un nuevo atentado. En sus teléfonos se hallaron directivas y la planificación de los ataques ocurridos”, indicó.

Durante las diligencias, los agentes incautaron dinamita, vehículos, motocicletas y teléfonos celulares con información clave sobre la coordinación de los atentados, así como mensajes extorsivos dirigidos a empresarios vinculados al sector nocturno.

El alto mando policial confirmó que los intervenidos reconocieron su implicancia en los hechos. “Han confesado de manera libre y espontánea su participación en las detonaciones y coinciden en que recibían las órdenes de Johnson Smith Cruz Torres”, afirmó.

Investigación en curso

Las indagaciones indican que Cruz Torres se encuentra actualmente como no habido y presuntamente fuera del país, desde donde continuaría liderando las actividades delictivas. Las autoridades precisaron que este modus operandi corresponde a un esquema de extorsión violenta en el que primero se ejecutan los atentados y luego se exige dinero a las víctimas. “Antes negociaban; ahora primero atacan y después intimidan. Es una delincuencia más peligrosa e imprevisible”, advirtió el general.

La PNP también investiga la ruta de ingreso de los explosivos y coordina con Sucamec para identificar a los presuntos abastecedores de dinamita. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ya que los arrestados han brindado nombres y ubicaciones de otros supuestos colaboradores de Los Pulpos.

“Estos cuatro son parte del brazo armado de esta organización criminal. Vamos a seguir golpeándolos uno a uno hasta desarticularlos por completo”, concluyó Moreno Panta.

