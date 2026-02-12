Capturan en Cusco a presunto extorsionador solicitado en Trujillo

La Policía Nacional intervino en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, a Antony Andrés Díaz Sánchez, de 21 años de edad y natural de Trujillo, quien registra una requisitoria vigente por el delito de extorsión agravada. Así lo informó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, al detallar que el detenido cuenta con una orden judicial que dispone siete meses de prisión preventiva.

Según explicó la autoridad policial, la intervención se produjo el día de ayer por efectivos de la comisaría de Velille, cuando el joven se trasladaba por la zona y, al advertir la presencia policial, intentó escabullirse. “Al notar la presencia policial quiso escaparse, circunstancia en la que es intervenido por el personal”, precisó el general.

Velásquez indicó que Díaz Sánchez no portaba documento de identidad al momento de la intervención; sin embargo, mediante el sistema de identificación decadactilar y el cruce de información con sus pares en Trujillo, se confirmó su identidad y la requisitoria vigente en su contra. “Hemos podido establecer que este señor sí tiene varios antecedentes”, sostuvo.

Antecedentes policiales

De acuerdo con la información policial, en septiembre del año pasado el detenido fue imputado como presunto autor del delito de extorsión tras exigir 20 mil soles a una víctima y presuntamente colocar una carga explosiva en la vivienda del agraviado. Además, registra un antecedente por receptación, luego de que se le encontrara en Huanchaco, Trujillo, un celular robado que —según las investigaciones— podría haber sido utilizado como instrumento para cometer extorsiones.

El jefe policial calificó al intervenido como “un sujeto altamente peligroso y dedicado al mundo de las extorsiones en la ciudad de Trujillo”. Añadió que el detenido guarda silencio y no ha brindado declaraciones en su defensa. En las próximas horas será puesto a disposición del juzgado solicitante en Trujillo para continuar con el proceso correspondiente.