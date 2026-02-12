HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Sociedad

Capturan en Cusco a presunto extorsionador solicitado en Trujillo

Antony Andrés Díaz Sánchez, de 21 años, intentó evadir a la Policía al notar su presencia. Presenta antecedentes por extorsión, calificado como altamente peligroso.

La captura se realizó la tarde del miércoles 13 de febrero en Chumbivilcas. Foto: PNP
La captura se realizó la tarde del miércoles 13 de febrero en Chumbivilcas. Foto: PNP

La Policía Nacional intervino en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, a Antony Andrés Díaz Sánchez, de 21 años de edad y natural de Trujillo, quien registra una requisitoria vigente por el delito de extorsión agravada. Así lo informó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, al detallar que el detenido cuenta con una orden judicial que dispone siete meses de prisión preventiva.

Según explicó la autoridad policial, la intervención se produjo el día de ayer por efectivos de la comisaría de Velille, cuando el joven se trasladaba por la zona y, al advertir la presencia policial, intentó escabullirse. “Al notar la presencia policial quiso escaparse, circunstancia en la que es intervenido por el personal”, precisó el general.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Velásquez indicó que Díaz Sánchez no portaba documento de identidad al momento de la intervención; sin embargo, mediante el sistema de identificación decadactilar y el cruce de información con sus pares en Trujillo, se confirmó su identidad y la requisitoria vigente en su contra. “Hemos podido establecer que este señor sí tiene varios antecedentes”, sostuvo.

PUEDES VER: 180 alcaldes de centros poblados protestan en Cusco: exigen al GORE la entrega de presupuesto fijado por ley

lr.pe

Antecedentes policiales

De acuerdo con la información policial, en septiembre del año pasado el detenido fue imputado como presunto autor del delito de extorsión tras exigir 20 mil soles a una víctima y presuntamente colocar una carga explosiva en la vivienda del agraviado. Además, registra un antecedente por receptación, luego de que se le encontrara en Huanchaco, Trujillo, un celular robado que —según las investigaciones— podría haber sido utilizado como instrumento para cometer extorsiones.

El jefe policial calificó al intervenido como “un sujeto altamente peligroso y dedicado al mundo de las extorsiones en la ciudad de Trujillo”. Añadió que el detenido guarda silencio y no ha brindado declaraciones en su defensa. En las próximas horas será puesto a disposición del juzgado solicitante en Trujillo para continuar con el proceso correspondiente.

Notas relacionadas
180 alcaldes de centros poblados protestan en Cusco: exigen al GORE la entrega de presupuesto fijado por ley

180 alcaldes de centros poblados protestan en Cusco: exigen al GORE la entrega de presupuesto fijado por ley

LEER MÁS
Saqsaywaman y Andahuaylillas se suman a los destinos turísticos con la máxima distinción de Mincetur, junto a Huascarán, Machu Picchu y más

Saqsaywaman y Andahuaylillas se suman a los destinos turísticos con la máxima distinción de Mincetur, junto a Huascarán, Machu Picchu y más

LEER MÁS
PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Atlético Madrid tiene pie y medio en la final: apabulló 4-0 al Barcelona y está a 90 minutos de pelear por la Copa del Rey 2026

Sociedad

Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Temblor HOY en Loreto, 12 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combatieron fuego en almacén

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Deuda de Rafael López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

Condorcanqui: comunidades anuncian marcha para el 13 de febrero tras cierre de fiscalías especializadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025