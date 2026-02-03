HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nueva amenaza: Hallan fotografía del general Víctor Revoredo con dos proyectiles

Lo tenían tres sujetos dedicados a extorsionar a empresas de transporte y mototaxistas en Ate y Santa Anita. Policía investiga si tienen algún vínculo con ‘Los Pulpos’, que habría lanzado amenazas contra el jefe de la Dirincri tras la captura de Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla criminal Jhonsson Cruz.

El Ministerio del Interior informó que tuvo conocimiento de nueva amenaza realizada en contra del director de la Dirección de Investigación Criminal, general PNP Víctor Revoredo Farfán, así como a otros oficiales por parte de estructuras criminales, nacionales y extranjeras, asociadas al sicariato y la extorsión.

Al respecto, voceros de la PNP precisaron que las “intenciones criminales” fueron puestas en conocimiento del alto mando y se dispuso un equipo especial que permita identificar y capturar a los responsables de estas amenazas.

Consultado por La República, Revoredo aseguró que la “Policía Nacional reafirma su compromiso indeclinable en la lucha contra todas las expresiones del multicrimen que afectan a los peruanos”.

El Mininter informó esta madrugada que la última amenaza fue descubierta durante un megaoperativo de control territorial en Santa Anita donde fueron capturados tres miembros de una red criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte y mototaxistas.

“Durante la intervención de la Depincri Ate-Santa Anita, se halló una fotografía del jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, junto a dos proyectiles, lo que sugiere amenazas directas contra la autoridad”, indicaron a través de un comunicado.

Y agregaron que, “según información policial, este hecho está en investigación para confirmar si los sujetos detenidos tienen algún vínculo con la organización criminal ‘Los Pulpos’, que habría lanzado amenazas contra esta autoridad policial tras la captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja del cabecilla criminal Jhonsson Cruz”.

alias ‘Keysi’, de 29 años, señalada como pieza clave de esa organización criminal, permanece detenida en Trujillo luego de que fuera detenida el 26 de enero en la ciudad de La Paz, Bolivia, durante un operativo conjunto entre las policías de Perú, Bolivia y Chile.

Ella fue expulsada por el paso fronterizo de Desaguadero y trasladada a Lima donde inicialmente fue interrogada en la Dirincri

Como se recuerda, el 29 de enero, Salvatierra Vigo fue enviada al penal El Milagro, en Trujillo, y luego fue conducida a la Divincri de esta ciudad donde rindió su manifestación

Según la Policía, ella habría cumplido una misión de ‘marcadora’, identificando objetivos para extorsiones y secuestros

Uno de los casos que se le investiga es el secuestro de Alan Ríos Guevara, ocurrido en noviembre de 2021. La víctima, hijo de una exregidora del distrito de El Porvenir, permaneció cautiva durante 14 días mientras se exigía el pago de un rescate de 500 mil dólares.

CAEN ASESINOS Y EXTORSIONADORES

Entre tanto, la Dirincri continúa asestando duros golpes en Lima. Ayer, en el cruce del jirón Piedra Luna, frente al mercado San Gabriel, en San Juan de Lurigancho fue detenido Josmag Enrique Aguilera Martínez, alias Josmag Locura, un venezolano de 20 años implicado en el secuestro de Julio César Zapaille Huamán quien, finalmente, fue asesinado.

Su cuerpo fue hallado el 9 de setiembre del 2025 frente a la empresa Elio SAC, en la calle Las Torres, en San Juan de Miraflores.

También ayer, en el jirón García Naranjo, en el asentamiento humano Manzanilla etapa 2, fueron atrapados dos integrantes de la banda criminal ‘Los venecos del mal’, dedicados a la extorsión de personas naturales y jurídicas, empresas y empresarios de El Agustino, La Victoria y el Cercado de Lima.

David Alberto Aguilar Mina, peruano, de 24 años, alias Chatin, y Carlos Augusto  Zapata Lizarbe, alias Chamaco, venezolano de 27 años, tenían en su poder dos artefactos explosivos.

Ellos fueron detenidos momentos después de hacer detonar un artefacto en el local de caja china ‘Tío Manolo’ cuyo propietario era víctima de extorsión y amenazas de muerte.

