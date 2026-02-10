HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a padres acusados de fracturar las piernas de su bebé en Chimbote: menor sigue bajo supervisión médica

Los padres, Roberto Flores y Silvana Méndez, alegaron que las heridas fueron por una caída, pero los especialistas detectaron fracturas y desnutrición. Actualmente, la menor está internada en Lima, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Padres de bebé con graves lesiones en Áncash son arrestados tras contradicciones en su testimonio
Padres de bebé con graves lesiones en Áncash son arrestados tras contradicciones en su testimonio | Andina/América Noticias

Un presunto caso de maltrato infantil ha conmocionado al distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, luego de que una pareja fuera detenida por, supuestamente, agredir físicamente a su hija de solo un mes de nacida. La intervención se logró gracias a la rápida actuación del personal médico del Hospital Regional Eleazar Guzmán y de la Policía Nacional del Perú, tras detectar lesiones graves en la menor.

Los padres de la bebé, identificados como Roberto Flores Juárez (37) y Silvana Méndez Távara (23), fueron arrestados en el mismo establecimiento de salud y trasladados a la comisaría de Buenos Aires, bajo custodia de agentes de la región policial.

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Lesiones y contradicciones de los padres

De acuerdo con la denuncia, los progenitores llevaron a la niña al hospital argumentando que las heridas habrían sido causadas por una caída accidental desde la cama. No obstante, el personal médico puso en duda esta versión. Los especialistas detectaron un cuadro crítico que comprendía fractura expuesta en la pierna derecha, desnutrición, hematomas en el rostro y hemorragia.

Ante la sospecha de agresión, las autoridades interrogaron a los padres, quienes brindaron declaraciones contradictorias. Según el informe policial, tanto la gravedad de las lesiones como las inconsistencias en los testimonios refuerzan la hipótesis de un posible caso de violencia familiar. Con las pruebas obtenidas, se ordenó la detención inmediata de los implicados.

Fiscalía y medidas de protección

El caso fue derivado a la Fiscalía de Familia de Nuevo Chimbote y al Centro de Emergencia Mujer (CEM). Los padres son investigados por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar y desprotección de la menor. En las próximas horas se evaluará el pedido de prisión preventiva.

La Corte Superior de Justicia del Santa dispuso medidas de protección urgentes a favor de la niña. Dada la gravedad de su estado, la bebé fue trasladada a Lima y permanece internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, bajo estricta vigilancia de los servicios de pediatría y traumatología. Las diligencias continúan para esclarecer responsabilidades en este presunto caso de violencia contra una menor de edad.

