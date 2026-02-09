HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a balazos a mototaxista en San Juan de Lurigancho: segundo ataque al rubro en una semana

Los agentes confirmaron la muerte del hombre, aun sin identificar, en el sector Huáscar. Recientemente, hubo otro crimen en el distrito hacia un chofer del mismo medio de transporte.

Asesinan a balazos a mototaxista en San Juan de Lurigancho
Asesinan a balazos a mototaxista en San Juan de Lurigancho | Difusión

Un mototaxista fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 9 de febrero en el distrito de San Juan de Lurigancho. El crimen se registró alrededor de las 4:20 p. m. en la manzana 95, lote 6, del sector Huáscar, dentro de la jurisdicción de Santa Elizabeth.

De acuerdo con el parte policial, durante un patrullaje de rutina, agentes fueron alertados por un vecino sobre un conductor de mototaxi que habría sido atacado con un arma de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima dentro del vehículo menor, de placa AO-9569, sin signos vitales. No se conoce la identidad del hombre fallecido.

Inician investigaciones tras crimen

Tras el hallazgo, se dio aviso a la central policial y se solicitó apoyo especializado. Minutos después, al lugar acudió la unidad Orión 52, con efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes asumieron el control de la escena para las diligencias correspondientes.

Asimismo, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), a bordo de la unidad de placa EUJ-769, llegó para brindar asistencia. El médico Enrique Zúñiga Quintana, del SAMU San Juan de Lurigancho, certificó el deceso de la persona en el lugar.

En la zona también se contó con la presencia de efectivos del servicio de emergencias 105 y del grupo Halcones de la PNP, mientras se aseguraba el perímetro. Las causas del crimen aún son materia de investigación.

Vecinos denuncian inseguridad

La Policía ha iniciado las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del asesinato. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado disparos, pero evitaron brindar mayores detalles por temor a represalias.

Este es el segundo atentado mortal contra un mototaxista en el distrito de SJL. Recientemente, otro conductor perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras esperaba pasajeros en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima, a una cuadra del mercado Los Vencedores. De acuerdo con comerciantes y testigos del lugar, el transportista estaba estacionado en su vehículo cuando fue atacado por sorpresa.

