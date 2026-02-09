HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Corte lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial

El presidente de la Corte Superior, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, lideró hoy el izamiento del Pabellón Nacional, cumpliendo con el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM.

Este acto cívico se efectuará de manera obligatoria todos los lunes. Fuente: Difusión.

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, que dispone la obligatoriedad del izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional en todas las entidades públicas del país; hoy a las 8:00 a.m. el presidente de esta Corte Superior, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, encabezó el izamiento del Pabellón Nacional en el frontis de la institución, en compañía de funcionarios y servidores judiciales que laboran en la sede central de esta Corte Superior.

Esta medida busca contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y el respeto de nuestros símbolos patrios. El acto cívico se realizará de manera obligatoria todos los lunes, reafirmando el rol fundamental de nuestra institución como Poder del Estado, en el ejercicio de la función pública.

