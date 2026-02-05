Integrantes de una banda de robacables fueron condenados por Unidad de Flagrancia del Santa

El Primer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa, impuso 3 años y 4 meses de prisión efectiva a Pedro Orlando Beltrán Sánchez (48), un sujeto reincidente en su accionar delictivo, quien fue hallado culpable del delito de hurto agravado en grado de tentativa, en agravio de una empresa de telecomunicaciones.

La intervención al sentenciado ocurrió el pasado 25 de noviembre de año pasado, alrededor de las 7.20 de la mañana. Agentes del grupo Terna divisaron a Beltrán Sánchez vestido con un chaleco, quien intentaba sustraer junto a otros sujetos, cables de cobre del interior de un buzón.

Junto a él, fueron intervenidos Pedro Andrés Benites Nolasco (32), Robert José Aranda Bravo (49), y Gian Carlos Benites Nolasco (31). Todos ellos desempeñaban diversas funciones para sustraer el cableado.

A través de sus abogados defensores, los imputados decidieron aceptar su delito y acogerse a la terminación anticipada del proceso. La magistrada Mariella Serrano Goicochea decidió declarar fundado el acuerdo arribado para todos los imputados, excepto para Pedro Beltrán.

De esta manera, Pedro Benites, Robert Aranda, y Gian Carlos Benites recibieron una pena suspendida de un año y ocho meses de cárcel, más el pago solidario de 4 mil soles en favor de la empresa Integratel Perú.