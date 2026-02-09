HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

ODANC supervisa avances en subsanación de boletines electrónicos observaos en el Distrito Judicial del Santa

La ODANC-Santa realizó una visita de control preventivo al Módulo Penal del Santa para verificar el estado de los boletines electrónicos de condena en el Registro Nacional de Condenas.

Se enfatizó la importancia de la veracidad de la información para los procesos de fiscalización electoral. Fuente: Difusión.
La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Santa (ODANC-Santa) realizó una visita de control preventivo al Módulo Penal del Santa, a fin de verificar el estado actual de los boletines electrónicos de condena observados en el Registro Nacional de Condenas (RNC), en atención a los requerimientos formulados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Condenas (RNC), conforme a la Ley N° 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.

La diligencia, efectuada el pasado 30 de enero por el jefe del órgano de control, Dr. Carlos Esmith Mendoza García, permitió constatar avances significativos en la subsanación de boletines observados. Según el reporte presentado por el administrador del Módulo Penal, Ing. Jorge Luis Young Olórtiga, el número de boletines pendientes de regularización se redujo de 242 a 62, producto de las acciones correctivas ejecutadas por los especialistas judiciales y la Subgerencia de Registros Judiciales.

Durante la reunión, se evaluaron las dificultades técnicas que enfrentan algunos especialistas en el proceso de corrección y actualización de los boletines, así como la necesidad de realizar coordinaciones adicionales con el área de Servicios Judiciales y con la servidora Flor Adela Milla Liñán, responsable de los reportes estadísticos.

El jefe de la ODANC-Santa enfatizó la urgencia de garantizar la veracidad, integridad y oportunidad de la información remitida al RNC, dado que dicha información es utilizada para los procesos de fiscalización electoral a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, exhortó a los órganos jurisdiccionales a cumplir estrictamente con los plazos legales y administrativos, bajo responsabilidad funcional.

Se acordó que el módulo penal culminará la subsanación de los 62 boletines pendientes en un plazo máximo de cinco días, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, eficiencia y corrección de los registros judiciales.

