Sociedad

Detienen a sereno municipal del Cusco implicado en ‘pepeo’ y robo de camioneta

La PNP desarticuló a una presunta banda dedicada al pepeo tras la denuncia de un joven de 28 años, a quien habrían dopado para robarle su camioneta. Entre los intervenidos figura un agente de Seguridad Ciudadana.


El detenido prestaba sus servicios en la Municipalidad de Cusco. Foto: Luis Alvarez, La República
El detenido prestaba sus servicios en la Municipalidad de Cusco. Foto: Luis Alvarez, La República

Una noche de consumo de licor terminó en un robo bajo la modalidad del ‘pepeo’. Un joven de 28 años denunció haber sido dopado por una mujer con quien compartía bebidas alcohólicas, para luego ser despojado de su camioneta en un hospedaje del distrito de Santiago, en Cusco. El caso permitió la intervención de dos presuntos implicados, uno de ellos trabajador de la Municipalidad del Cusco.

El jefe de la Divincri Cusco, coronel PNP Walter Poma, detalló que el hecho se inició en el sector de Izcuchaca (Anta), donde el agraviado se reunió con tres personas —dos mujeres y un varón— antes de trasladarse a un hospedaje ubicado en la calle Coquimbo, en el distrito cusqueño de Santiago.

“Allí el hombre se queda dormido, había sido pepeado (…) entonces la camioneta se la llevan con rumbo desconocido”, relató el oficial.

'Peperos' con antecedentes

Como parte de las investigaciones, la Policía detuvo a María de los Ángeles Osorio, quien registra antecedentes por el mismo delito y estuvo recluida en un penal, y a Hilario Quispe Quispe, de 38 años, señalado como la persona que se llevó el vehículo e integrante del cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad del Cusco. La camioneta fue recuperada horas después por personal policial en una cochera ubicada entre las avenidas La Cultura y Expresa.

El coronel Poma precisó que ambos detenidos cuentan con antecedentes y que las diligencias continúan para ubicar a una tercera implicada. “Estas personas con esta clase de historial delictivo ayudan a que la autoridad judicial tome alguna determinación, como una medida limitativa”, subrayó, al invocar a posibles víctimas a presentar sus denuncias.

Servidor municipal

Tras conocerse que el varón intervenido sería sereno municipal, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, confirmó que Hilario Quispe Quispe es agente de Seguridad Ciudadana, quien laboraba en la comuna central desde hace cuatro meses gracias a una medida cautelar de reposición judicial.

El burgomaestre informó que el día de los hechos Quispe se ausentó de sus labores y que, para acceder al puesto, presentó un certificado de discapacidad.

“Al ser una falta muy grave, corresponde su separación inmediata del cuerpo de serenos”, sentenció Pantoja.

