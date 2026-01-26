HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a madre que asesinó a su joven hijo de 18 años en Cusco: progenitora confesó el crimen

La mujer fue trasladada a un centro especializado para las evaluaciones psicológicas. Las autoridades continúan con las indagaciones en busca de aclarar lo sucedido.

La mujer confesó que asesinó a su hijo dentro de su vivienda.
La mujer confesó que asesinó a su hijo dentro de su vivienda. | Composición LR | Difusión

Una mujer identificada como Yolanda Cañihua (43) fue detenida por la Policía Nacional del Perú en la comunidad campesina de Pataquehuar, en el distrito de Quiquijana, Cusco, tras confesar que dio muerte a su hijo, un joven de 18 años, dentro de su vivienda, el pasado jueves 22 de enero.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, informó que la mujer acudió a la comisaría del sector para reportar el presunto fallecimiento de su hijo. Sin embargo, durante las diligencias preliminares, las autoridades hallaron el cuerpo del joven en circunstancias que generaron serias sospechas, lo que motivó un interrogatorio más exhaustivo.

Hipótesis policial sobre el parricidio

De acuerdo con la información policial, la madre manifestó que cometió el acto para que su hijo "no siguiera sufriendo", ya que, según indicó, era una persona con discapacidad auditiva y del habla, y padecía epilepsia.

Por la naturaleza de sus declaraciones y su comportamiento posterior al hecho, la Policía señaló que la mujer presentaría alteraciones mentales, por lo que fue derivada de inmediato a una evaluación psicológica y psiquiátrica, con el fin de determinar si era consciente de sus actos al momento del hecho.

"La madre ha sido intervenida, parece que tiene ciertos trastornos psicológicos. En las primeras diligencias acepta haber cometido este crimen porque, según ella, lo hizo para que no sufra su hijo (...) Vamos a realizarle los exámenes correspondientes para ver qué tan avanzada está su enfermedad mental", declaró la autoridad policial.

Yolanda Cañihua permanece detenida, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho que ha conmocionado a la provincia de Quispicanchi.

