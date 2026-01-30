HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

RENIEC entregará DNI electrónico gratis en el Rímac este 31 de enero: revisa el horario y si eres beneficiario

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil precisó que aunque se entregará el DNI electrónico, los DNI azul y amarillo siguen siendo válidos para todos los trámites, siempre que se encuentren dentro de su fecha de vigencia.

Reniec realizará una campaña para entregar gratis DNI electrónico a los vecinos del Rímac.
Reniec realizará una campaña para entregar gratis DNI electrónico a los vecinos del Rímac. | Foto: composición LR/ Reniec

Si necesitas renovar, tramitar o actualizar tu Documento Nacional de Identidad sin pagar un sol, esta información te interesa. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una megacampaña de trámites gratuitos del DNI este sábado 31 de enero de 2026 en el distrito del Rímac.

La campaña busca que más personas cuenten con su DNI en regla y no pierdan el acceso a servicios básicos como salud, educación y programas sociales. A la par, la atención descentralizada ayudará a reducir las colas y la sobrecarga en las oficinas del Reniec, al acercar los trámites directamente a los vecinos.

¿Cuándo y a qué hora se emitirá el DNI electrónico gratuito en el Rímac?

Si vives en el Rímac o zonas cercanas, toma nota. Este sábado la atención se concentrará en el Centro de Salud Militar del Rímac, en el cruce de Prolongación Alcázar con Morro de Arica. Desde las 08:00 a.m. hasta las 02:00 p.m., los vecinos podrán hacer sus trámites de DNI sin pagar, por lo que conviene llegar temprano.

¿Quiénes serán los beneficiarios del trámite de DNI electrónico gratuito en el Rímac?

La campaña está dirigida para niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 y personas en situación vulnerable, sectores que suelen enfrentar más dificultades para acceder a este tipo de servicios. Cabe recordar que el Reniec precisó que los DNI azul y amarillo siguen siendo válidos para todo tipo de trámites, siempre que no hayan superado la fecha de vencimiento consignada en el documento.

Reniec realizará campañas en distintas regiones del Perú para entregar el DNI electrónico 3.0

La Reniec apuesta por salir a las calles y no esperar a que los ciudadanos lleguen a sus oficinas. El objetivo es claro, atender primero a quienes más lo necesitan y acelerar la entrega del DNI electrónico 3.0 en distintas regiones del país. La actividad del Rímac es solo el inicio de un recorrido que alcanzará a otros distritos y provincias, cuyas fechas se darán a conocer progresivamente en los canales oficiales de la entidad.

Se tiene previsto emitir más de 627.000 documentos gratuitos en todo el país. Una gran parte estará dirigida a recién nacidos atendidos en hospitales y centros de salud, así como a población prioritaria que acude a las agencias.

Otro grupo llegará a barrios y distritos a través de campañas itinerantes como la del Rímac, pensadas para acercar el trámite a la población más vulnerable.

