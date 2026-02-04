Expediente técnico ejecutado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre presenta deficiencias, denuncian los vecinos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Los vecinos del asentamiento humano Ignacio Merino, en el distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), protestaron por el lento avance de la obra de pistas y veredas iniciada el pasado mes de noviembre en esta jurisdicción. Los ciudadanos temen que ante nuevas precipitaciones se vuelvan a formar enormes lagunas que impidan el libre tránsito en la zona.

Cabe señalar que la unidad ejecutora del proyecto es la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, quien también realizó el expediente técnico, así como la constructora JDIH.

Jacinta Olaya, dirigente del sector, apuntó que se tenía previsto la culminación de la obra, que contempla 17 calles y pasajes, en seis meses. Sin embargo, considera que se sobrepasará esta fecha.

Expediente técnico ejecutado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre presenta deficiencias, denuncian los vecinos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





"No vemos nada de avance. Trabajan 15 días y luego paran. Argumentan que es porque no les pagan. Nos han prometido una resolución en 15 días, ojalá lo cumplan", expuso la vecina Deysi Carrillo.

Por su parte, Olaya detalló que debido a la rotura de las pistas constantemente se levanta polvo que afecta a los pobladores que viven en la zona. Además, se presentan dificultades para el libre tránsito tanto de los habitantes del lugar como del carro recolector de basura, el cual ya no pasa por la zona debido a los montículos de tierra que obstaculizan el pase.

Motivos tras el atraso

El personal a cargo de la supervisión de la obra expreso que se lleva un 24% de avance del proyecto cuando, para esta fecha, se debería haber alcanzado un 32%.

En esa línea, se explicó que se identificaron dos motivos tras este atraso: deficiencias en el expediente técnico ejecutado por la comuna distrital y una incapacidad de la contratista para avanzar a mejor ritmo los trabajos que se tienen planificados al asignar poco personal.

Obra apenas tiene un 24% de avance. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





De acuerdo con lo expuesto por los supervisores, se han realizado cuatro observaciones al expediente técnico, dos de estas han sido resueltas mientras el resto está a la espera de una respuesta por parte de la municipalidad. Debido a ello también se ha dispuesto un presupuesto adicional para la obra.