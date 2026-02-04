HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 4 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

1500 familias son afectadas por lento avance en obra de pistas y veredas en Piura

Deficiencia en expediente técnico, a cargo de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, y trabajos ejecutados por la contratista más lento de lo previsto han retrasado la ejecución del proyecto.


Expediente técnico ejecutado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre presenta deficiencias, denuncian los vecinos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
Expediente técnico ejecutado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre presenta deficiencias, denuncian los vecinos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Los vecinos del asentamiento humano Ignacio Merino, en el distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), protestaron por el lento avance de la obra de pistas y veredas iniciada el pasado mes de noviembre en esta jurisdicción. Los ciudadanos temen que ante nuevas precipitaciones se vuelvan a formar enormes lagunas que impidan el libre tránsito en la zona.

Cabe señalar que la unidad ejecutora del proyecto es la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, quien también realizó el expediente técnico, así como la constructora JDIH.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Puedes ver: Piura: lluvias dejan caseríos incomunicados en Morropón y Huancabamba

lr.pe

Jacinta Olaya, dirigente del sector, apuntó que se tenía previsto la culminación de la obra, que contempla 17 calles y pasajes, en seis meses. Sin embargo, considera que se sobrepasará esta fecha.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Expediente técnico ejecutado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre presenta deficiencias, denuncian los vecinos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.<br><br>

Expediente técnico ejecutado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre presenta deficiencias, denuncian los vecinos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

"No vemos nada de avance. Trabajan 15 días y luego paran. Argumentan que es porque no les pagan. Nos han prometido una resolución en 15 días, ojalá lo cumplan", expuso la vecina Deysi Carrillo.

Por su parte, Olaya detalló que debido a la rotura de las pistas constantemente se levanta polvo que afecta a los pobladores que viven en la zona. Además, se presentan dificultades para el libre tránsito tanto de los habitantes del lugar como del carro recolector de basura, el cual ya no pasa por la zona debido a los montículos de tierra que obstaculizan el pase.

Puedes ver: Población bloquea accesos a Talara en protesta contra privatización de Petroperú

lr.pe

Motivos tras el atraso

El personal a cargo de la supervisión de la obra expreso que se lleva un 24% de avance del proyecto cuando, para esta fecha, se debería haber alcanzado un 32%.

En esa línea, se explicó que se identificaron dos motivos tras este atraso: deficiencias en el expediente técnico ejecutado por la comuna distrital y una incapacidad de la contratista para avanzar a mejor ritmo los trabajos que se tienen planificados al asignar poco personal.

Obra apenas tiene un 24% de avance. Créditos: Almendra Ruesta / La República.<br><br>

Obra apenas tiene un 24% de avance. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

De acuerdo con lo expuesto por los supervisores, se han realizado cuatro observaciones al expediente técnico, dos de estas han sido resueltas mientras el resto está a la espera de una respuesta por parte de la municipalidad. Debido a ello también se ha dispuesto un presupuesto adicional para la obra.

Notas relacionadas
Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

LEER MÁS
El Módulo Penal de Sullana – Sede La Cúpula reapertura sus servicios judiciales y la atención al público usuario y abogados

El Módulo Penal de Sullana – Sede La Cúpula reapertura sus servicios judiciales y la atención al público usuario y abogados

LEER MÁS
Piura amanece con severas inundaciones: avenidas y calles principales afectadas tras horas de lluvia

Piura amanece con severas inundaciones: avenidas y calles principales afectadas tras horas de lluvia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Más de 10 cústers informales quemadas en cochera de Callao: investigan posible caso extorsivo

Más de 10 cústers informales quemadas en cochera de Callao: investigan posible caso extorsivo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Mujer en Jicamarca coloca señalización vial por su cuenta debido a la ausencia de las autoridades: ''Yo hago mi inversión propia''

Sociedad

Colegio Santa María en La Esperanza es atacado por segunda vez con explosivo en Trujillo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

¿DNI para mascotas? Municipalidad de Miraflores inicia nuevo registro municipal y presenta al primer perro inscrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025