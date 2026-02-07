HOYSuscripcion LR Focus

Trece viviendas terminan afectadas tras incendio de grandes proporciones en Piura

El fuego se expandió rápidamente en las casas ubicadas en el sector Los Arenales de Jesús. Defensa Civil registro a 21 personas como damnificadas y otras 21 como afectadas.

El siniestro ocurrió la noche del 6 de febrero en el distrito de Veintiséis de Octubre. Foto: Almendra Ruesta, La República
El siniestro ocurrió la noche del 6 de febrero en el distrito de Veintiséis de Octubre. Foto: Almendra Ruesta, La República

Trece viviendas terminaron afectadas luego de que un incendio de grandes proporciones se gestara en el asentamiento humano Los Arenales de Jesús en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, la noche de este viernes 7 de febrero. Según el reporte de Defensa Civil, 21 personas resultaron damnificadas y otras 21 afectadas por el siniestro.

Según narraron los vecinos del sector, el incidente habría iniciado cerca de las 10 p.m., a causa de un cortocircuito. Debido a que las casas eran de material rústico el fuego se expandió rápidamente, arrasando con todo en, al menos, cinco domicilios. Además, uno resultó inhabitable y otros siete presentaron afectaciones.

"Los vecinos que venden agua y los que estaban jugando aquí a unos metros en la canchita acudieron a ayudar a las familias. Lanzaron tierra y agua y lograron controlar el incendio antes de que llegara el personal de bomberos", detalló una vecina del asentamiento humano.

Los Córdova Córdova lo perdieron todo producto del siniestro. La matriarca de esta familia detalló que habría ingresado a su vivienda, dónde vivía desde hace ocho años junto a sus hijos y esposo, pero no logró recuperar nada antes de que la sacarán de la casa que ya se caía a pedazos debido al avance del incendio. 

Los damnificados solicitaron a la municipalidad distrital de Veintiséis de Octubre que provea carpas y camas para no pasar la noche a la intemperie. Asimismo, señalaron que requieren de relleno para poder nivelar el nivel del suelo y así evitar que, ante próximas precipitaciones, los espacios ahora vacíos se vuelvan lagunas que almacenen el agua de lluvia.

