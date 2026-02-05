Niña y su hermana menor cayeron del segundo al tercer piso | Elvis Cairo | La República

Luego de permanecer varios días internada, falleció este miércoles 4 de febrero la niña de 10 años que cayó junto a su hermana menor desde tercer piso de la Plaza Cívica del distrito de Mi Perú. El accidente ocurrió el pasado 26 de enero, cuando ambas se encontraban realizando un paseo por el centro del distrito.

Según se pudo conocer, la menor murió a consecuencia de un severo traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto de la caída. Pese a los esfuerzos del personal de salud y a su traslado a un hospital de mayor complejidad, su estado fue crítico desde el inicio.

El accidente en la Plaza Cívica de Mi Perú

El hecho se registró alrededor de las 8:20 a.m., cuando ambas niñas cayeron al segundo nivel de la Plaza Cívica, tras ceder una de las rendijas metálicas ubicadas en la zona. Testigos indicaron que las menores se encontraban jugando cuando la estructura no resistió y colapsó, provocando su caída hacia el auditorio subterráneo donde se llevan a cabo actividades municipales.

Vecinos del lugar señalaron que el espacio es frecuentado por familias y niños debido a las actividades recreativas que se desarrollan en la zona. Las menores, identificadas con las iniciales P.Y.N.R.M (9) y B.M.K.R.M (10), fueron auxiliadas por personal de serenazgo y paramédicos, quienes las trasladaron inicialmente al Hospital de Ventanilla y luego al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

Los especialistas calificaron el estado de la menor de 10 años como crítico desde su ingreso, mientras que su hermana menor logró estabilizarse y fue dada de alta días después del accidente, según confirmaron las autoridades. Tras varios días en cuidados intensivos, la noticia del fallecimiento de la niña mayor ha generado profunda consternación entre familiares, vecinos y la comunidad educativa a la que pertenecía.

¿Qué dijo la Municipalidad de Mi Perú?

La Municipalidad de Mi Perú se pronunció tras el accidente y dijo que las rejillas metálicas del tragaluz “se encontraban debidamente aseguradas” al momento de la inspección técnica realizada luego del hecho. No obstante, tras la revisión de las cámaras de seguridad, la comuna indicó que se habría constatado que “dos niños retiraron la seguridad de dichas rejillas la noche anterior”. Precisaron, además, que personal de serenazgo acudió de inmediato para auxiliar a las menores tras la caída y que se vienen recopilando más elementos para esclarecer las circunstancias del accidente.

Pese a esto, vecinos y miembros de la comunidad han expresado su indignación y exigieron una investigación más profunda sobre el estado de las infraestructuras públicas del distrito.

Pronunciamiento del colegio de la menor

La institución educativa de la menor emitió un comunicado respecto a los hechos y expresando solidaridad con la familia. “La comunidad seoanina lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra alumna del 4.º ‘B’ del nivel primaria”, señaló el colegio. “Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y nos unimos a la pena por su partida”, se lee en el mensaje difundido este 4 de febrero.

