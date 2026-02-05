HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José Domingo Pérez responde tras amenazas de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Muere niña de 10 años que cayó junto a su hermana desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú

El colegio de la menor expresó sus condolencias tras el fallecimiento ocurrido días después del accidente en Mi Perú.

Niña y su hermana menor cayeron del segundo al tercer piso
Niña y su hermana menor cayeron del segundo al tercer piso | Elvis Cairo | La República

Luego de permanecer varios días internada, falleció este miércoles 4 de febrero la niña de 10 años que cayó junto a su hermana menor desde tercer piso de la Plaza Cívica del distrito de Mi Perú. El accidente ocurrió el pasado 26 de enero, cuando ambas se encontraban realizando un paseo por el centro del distrito.

Según se pudo conocer, la menor murió a consecuencia de un severo traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto de la caída. Pese a los esfuerzos del personal de salud y a su traslado a un hospital de mayor complejidad, su estado fue crítico desde el inicio.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

lr.pe

El accidente en la Plaza Cívica de Mi Perú

El hecho se registró alrededor de las 8:20 a.m., cuando ambas niñas cayeron al segundo nivel de la Plaza Cívica, tras ceder una de las rendijas metálicas ubicadas en la zona. Testigos indicaron que las menores se encontraban jugando cuando la estructura no resistió y colapsó, provocando su caída hacia el auditorio subterráneo donde se llevan a cabo actividades municipales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Vecinos del lugar señalaron que el espacio es frecuentado por familias y niños debido a las actividades recreativas que se desarrollan en la zona. Las menores, identificadas con las iniciales P.Y.N.R.M (9) y B.M.K.R.M (10), fueron auxiliadas por personal de serenazgo y paramédicos, quienes las trasladaron inicialmente al Hospital de Ventanilla y luego al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

Los especialistas calificaron el estado de la menor de 10 años como crítico desde su ingreso, mientras que su hermana menor logró estabilizarse y fue dada de alta días después del accidente, según confirmaron las autoridades. Tras varios días en cuidados intensivos, la noticia del fallecimiento de la niña mayor ha generado profunda consternación entre familiares, vecinos y la comunidad educativa a la que pertenecía.

PUEDES VER: Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

lr.pe

¿Qué dijo la Municipalidad de Mi Perú?

La Municipalidad de Mi Perú se pronunció tras el accidente y dijo que las rejillas metálicas del tragaluz “se encontraban debidamente aseguradas” al momento de la inspección técnica realizada luego del hecho. No obstante, tras la revisión de las cámaras de seguridad, la comuna indicó que se habría constatado que “dos niños retiraron la seguridad de dichas rejillas la noche anterior”. Precisaron, además, que personal de serenazgo acudió de inmediato para auxiliar a las menores tras la caída y que se vienen recopilando más elementos para esclarecer las circunstancias del accidente.

Pese a esto, vecinos y miembros de la comunidad han expresado su indignación y exigieron una investigación más profunda sobre el estado de las infraestructuras públicas del distrito.

Pronunciamiento del colegio de la menor

La institución educativa de la menor emitió un comunicado respecto a los hechos y expresando solidaridad con la familia. “La comunidad seoanina lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra alumna del 4.º ‘B’ del nivel primaria”, señaló el colegio. “Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y nos unimos a la pena por su partida”, se lee en el mensaje difundido este 4 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

LEER MÁS
Niño muere por lesiones tras caída que habría ocurrido en su colegio de Manchay: "No lo comunicaron"

Niño muere por lesiones tras caída que habría ocurrido en su colegio de Manchay: "No lo comunicaron"

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer encuentra una garrapata en la cama del hospital de EsSalud de Nuevo Chimbote donde su madre estaba en observación

Mujer encuentra una garrapata en la cama del hospital de EsSalud de Nuevo Chimbote donde su madre estaba en observación

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Sociedad

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Ministerio de Cultura ofrece empleos con sueldos de hasta S/ 12.364 para estas 21 carreras: ¿cómo postular?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025