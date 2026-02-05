Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país
La medida busca mitigar el impacto de lluvias previstas entre febrero y abril de 2026, garantizando la atención de emergencias y rehabilitación de infraestructuras afectadas.
El Poder Ejecutivo ha vuelto a declarar el estado de emergencia en un gran número de distritos del territorio nacional, frente a un escenario de peligro inminente asociado a precipitaciones pluviales de fuerte intensidad previstas para los próximos meses. La medida afecta a diversas jurisdicciones ubicadas en la costa, sierra y selva, en base a reportes técnicos que advierten sobre condiciones climáticas adversas.
La disposición, oficializada mediante un decreto supremo, establece un plazo de 60 días calendario, durante los cuales se ejecutarán acciones orientadas a la reducción del riesgo existente, así como a la atención de emergencias eventuales y labores de rehabilitación, conforme a lo previsto en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Decreto que oficializa los 60 días de Estado de emergencia en Perú por fuertes lluvias.
Alcances del decreto supremo que dispone el estado de emergencia por lluvias intensas
El Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM declara esta figura de excepción en 179 distritos de distintas provincias del país, ante la identificación de un riesgo elevado por lluvias intensas. La norma se sustenta en informes elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil, los cuales recopilan información técnica proporcionada por entidades especializadas en meteorología, estimación de riesgos y análisis de escenarios climáticos.
Dichos documentos advierten que las precipitaciones previstas para el período febrero–abril de 2026 podrían generar afectaciones a la población, la infraestructura pública y las actividades productivas, principalmente en zonas con alta vulnerabilidad. Frente a este escenario, se habilita un régimen excepcional que permite a las autoridades adoptar medidas inmediatas, sin las restricciones propias de un contexto ordinario.
La declaratoria se enmarca en la normativa vigente sobre gestión del riesgo de desastres y responde a una clasificación de emergencia de nivel 4, al haberse determinado que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales involucrados ha sido superada, requiriéndose apoyo del Gobierno Nacional.
Regiones y distritos comprendidos en la declaratoria aprobada por el Ejecutivo
La medida alcanza a distritos ubicados en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. En cada uno de estos territorios se han identificado condiciones que los colocan entre los más expuestos frente al incremento de lluvias.
El listado completo de distritos incluidos forma parte de un anexo del decreto supremo y considera realidades geográficas diversas, desde zonas altoandinas hasta áreas urbanas y amazónicas. Esta amplitud territorial responde a evaluaciones técnicas que vienen señalando un comportamiento climático irregular, con acumulación de precipitaciones por encima de los promedios habituales.
Las autoridades vienen señalando que la identificación de estos distritos se realizó considerando antecedentes de eventos similares, niveles de vulnerabilidad, capacidad de respuesta local y posibles afectaciones a servicios básicos, vías de comunicación y medios de vida de la población.
Amazonas
- La Jalca
- Soloco
- Valera
- Cocabamba
- Colcamar
- Lonya Chico
- María
- Santa Catalina
- Cochamal
- Limabamba
Áncash
- Huanchay
- Yaután
Apurímac
- Chacoche
- Huayana
- San Antonio de Cachi
- San Jerónimo
- Santa María de Chicmo
- Pachaconas
- Cotaruse
- Ihuayllo
- San Juan de Chacña
- Toraya
- Chuquibambilla
- Curpahuasi
- Micaela Bastidas
- Progreso
- Turpay
- Vilcabamba
Arequipa
- Arequipa
- Alto Selva Alegre
- Cayma
- Cerro Colorado
- Characato
- La Joya
- Miraflores
- Mollebaya
- Polobaya
- Quequeña
- Andagua
- Coporaque
- Huambo
- Yanque
- Andaray
- Charcana
- Quechualla
- Sayla
- Tomepampa
Ayacucho
- San Pedro de Palco
- Sancos
- Puyusca
- Colta
- Lampa
- Marcabamba
- Oyolo
- Pararca
- Sara Sara
- Cayara
Cajamarca
- Celendín
- Huasmin
- Miguel Iglesias
- Lajas
- Contumazá
- Chilete
- Cupisnique
- San Benito
- Tantarica
- Querocotillo
- San Juan de Cutervo
- San Luis de Lucma
- Bambamarca
- Jaén
- Chontalí
- Colasay
- La Coipa
- Bolívar
- Catilluc
- Tongod
Huancavelica
- Acobamba
- Arma
- Cocas
- Huachos
- Mollepampa
- Santa Ana
- Huaytará
- Córdova
- Huayacundo Arma
- Laramarca
- San Antonio de Cusicancha
- San Francisco de Sangayaico
- Santiago de Chocorvos
- Santiago de Quirahuara
- Santo Domingo de Capillas
Huánuco
- Amarilis
Ica
- Yauca del Rosario
- Alto Larán
- San Pedro de Huacarpana
- Santa Cruz
Junín
- Vitoc
- Palca
La Libertad
- Huanchaco
- Moche
- Alto Trujillo
- Ascope
- Chocope
- Magdalena de Cao
- Santiago de Cao
- Casa Grande
- Sarín
Lambayeque
- Chiclayo
- José Leonardo Ortiz
- Nueva Arica
- Oyotún
- Lambayeque
- Jayanca
- Mórrope
- Motupe
- Pácora
- Túcume
Lima
- Lima
- Ate
- Lurín
- Pachacámac
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- San Bartolo
- Cajatambo
- Chilca
- Sumbilca
- Checras
- Santa Leonor
- Yauyos
- Catahuasi
- Quinches
Loreto
- Iquitos
- Punchana
- Belén
- San Juan Bautista
- Yurimaguas
- Balsapuerto
- Nauta
Moquegua
- San Antonio
- Puquina
Pasco
- Pozuzo
Piura
- Sapillica
- El Carmen de la Frontera
- Lalaquiz
- Chalaco
- La Matanza
- Santa Catalina de Mossa
- Santo Domingo
- Yamango
San Martín
- San Pablo
- Agua Blanca
- Lamas
- Barranquita
- Caynarachi
- Cuñumbuqui
- Shanao
- Tabalosos
- Zapatero
- Picota
- Caspisapa
- Pucacaca
- Tingo de Ponasa
- Rioja
- Tarapoto
- La Banda de Shilcayo
- Morales
Tacna
- Pachía
- Palca
- Ticaco
Tumbes
- Zorritos
- Casitas
- Zarumilla
- Matapalo
Ucayali
- Yarinacocha
- Manantay
- Padre Abad
- Purús
Medidas excepcionales y entidades responsables durante la vigencia de la emergencia
Durante los sesenta días de vigencia del estado de emergencia, los gobiernos regionales y locales comprendidos estarán ejecutando acciones de excepción, contando con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil. Estas intervenciones deberán guardar relación directa con el riesgo identificado y podrán ajustarse conforme se vayan presentando nuevas condiciones de seguridad.
En este proceso participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como Desarrollo e Inclusión Social. Cada entidad actuará dentro del ámbito de sus competencias, articulando esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas.
El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin generar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el INDECI estará efectuando labores de seguimiento y coordinación, debiendo informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los resultados obtenidos y el avance de las medidas implementadas durante el periodo de emergencia.
