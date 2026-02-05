HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

La medida busca mitigar el impacto de lluvias previstas entre febrero y abril de 2026, garantizando la atención de emergencias y rehabilitación de infraestructuras afectadas.

Según la previsiones, se espera que las fuertes lluvias alcancen 20 regiones del país.
Según la previsiones, se espera que las fuertes lluvias alcancen 20 regiones del país. | Foto: Andina

El Poder Ejecutivo ha vuelto a declarar el estado de emergencia en un gran número de distritos del territorio nacional, frente a un escenario de peligro inminente asociado a precipitaciones pluviales de fuerte intensidad previstas para los próximos meses. La medida afecta a diversas jurisdicciones ubicadas en la costa, sierra y selva, en base a reportes técnicos que advierten sobre condiciones climáticas adversas.

La disposición, oficializada mediante un decreto supremo, establece un plazo de 60 días calendario, durante los cuales se ejecutarán acciones orientadas a la reducción del riesgo existente, así como a la atención de emergencias eventuales y labores de rehabilitación, conforme a lo previsto en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto que oficializa los 60 días de Estado de emergencia en Perú por fuertes lluvias. Foto: El Peruano

Decreto que oficializa los 60 días de Estado de emergencia en Perú por fuertes lluvias. Foto: El Peruano

Alcances del decreto supremo que dispone el estado de emergencia por lluvias intensas

El Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM declara esta figura de excepción en 179 distritos de distintas provincias del país, ante la identificación de un riesgo elevado por lluvias intensas. La norma se sustenta en informes elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil, los cuales recopilan información técnica proporcionada por entidades especializadas en meteorología, estimación de riesgos y análisis de escenarios climáticos.

Dichos documentos advierten que las precipitaciones previstas para el período febrero–abril de 2026 podrían generar afectaciones a la población, la infraestructura pública y las actividades productivas, principalmente en zonas con alta vulnerabilidad. Frente a este escenario, se habilita un régimen excepcional que permite a las autoridades adoptar medidas inmediatas, sin las restricciones propias de un contexto ordinario.

La declaratoria se enmarca en la normativa vigente sobre gestión del riesgo de desastres y responde a una clasificación de emergencia de nivel 4, al haberse determinado que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales involucrados ha sido superada, requiriéndose apoyo del Gobierno Nacional.

Regiones y distritos comprendidos en la declaratoria aprobada por el Ejecutivo

La medida alcanza a distritos ubicados en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. En cada uno de estos territorios se han identificado condiciones que los colocan entre los más expuestos frente al incremento de lluvias.

El listado completo de distritos incluidos forma parte de un anexo del decreto supremo y considera realidades geográficas diversas, desde zonas altoandinas hasta áreas urbanas y amazónicas. Esta amplitud territorial responde a evaluaciones técnicas que vienen señalando un comportamiento climático irregular, con acumulación de precipitaciones por encima de los promedios habituales.

Las autoridades vienen señalando que la identificación de estos distritos se realizó considerando antecedentes de eventos similares, niveles de vulnerabilidad, capacidad de respuesta local y posibles afectaciones a servicios básicos, vías de comunicación y medios de vida de la población.

Amazonas

  1. La Jalca
  2. Soloco
  3. Valera
  4. Cocabamba
  5. Colcamar
  6. Lonya Chico
  7. María
  8. Santa Catalina
  9. Cochamal
  10. Limabamba

Áncash

  1. Huanchay
  2. Yaután

Apurímac

  1. Chacoche
  2. Huayana
  3. San Antonio de Cachi
  4. San Jerónimo
  5. Santa María de Chicmo
  6. Pachaconas
  7. Cotaruse
  8. Ihuayllo
  9. San Juan de Chacña
  10. Toraya
  11. Chuquibambilla
  12. Curpahuasi
  13. Micaela Bastidas
  14. Progreso
  15. Turpay
  16. Vilcabamba

Arequipa

  1. Arequipa
  2. Alto Selva Alegre
  3. Cayma
  4. Cerro Colorado
  5. Characato
  6. La Joya
  7. Miraflores
  8. Mollebaya
  9. Polobaya
  10. Quequeña
  11. Andagua
  12. Coporaque
  13. Huambo
  14. Yanque
  15. Andaray
  16. Charcana
  17. Quechualla
  18. Sayla
  19. Tomepampa

Ayacucho

  1. San Pedro de Palco
  2. Sancos
  3. Puyusca
  4. Colta
  5. Lampa
  6. Marcabamba
  7. Oyolo
  8. Pararca
  9. Sara Sara
  10. Cayara

Cajamarca

  1. Celendín
  2. Huasmin
  3. Miguel Iglesias
  4. Lajas
  5. Contumazá
  6. Chilete
  7. Cupisnique
  8. San Benito
  9. Tantarica
  10. Querocotillo
  11. San Juan de Cutervo
  12. San Luis de Lucma
  13. Bambamarca
  14. Jaén
  15. Chontalí
  16. Colasay
  17. La Coipa
  18. Bolívar
  19. Catilluc
  20. Tongod

Huancavelica

  1. Acobamba
  2. Arma
  3. Cocas
  4. Huachos
  5. Mollepampa
  6. Santa Ana
  7. Huaytará
  8. Córdova
  9. Huayacundo Arma
  10. Laramarca
  11. San Antonio de Cusicancha
  12. San Francisco de Sangayaico
  13. Santiago de Chocorvos
  14. Santiago de Quirahuara
  15. Santo Domingo de Capillas

Huánuco

  1. Amarilis

Ica

  1. Yauca del Rosario
  2. Alto Larán
  3. San Pedro de Huacarpana
  4. Santa Cruz

Junín

  1. Vitoc
  2. Palca

La Libertad

  1. Huanchaco
  2. Moche
  3. Alto Trujillo
  4. Ascope
  5. Chocope
  6. Magdalena de Cao
  7. Santiago de Cao
  8. Casa Grande
  9. Sarín

Lambayeque

  1. Chiclayo
  2. José Leonardo Ortiz
  3. Nueva Arica
  4. Oyotún
  5. Lambayeque
  6. Jayanca
  7. Mórrope
  8. Motupe
  9. Pácora
  10. Túcume

Lima

  1. Lima
  2. Ate
  3. Lurín
  4. Pachacámac
  5. Punta Hermosa
  6. Punta Negra
  7. San Bartolo
  8. Cajatambo
  9. Chilca
  10. Sumbilca
  11. Checras
  12. Santa Leonor
  13. Yauyos
  14. Catahuasi
  15. Quinches

Loreto

  1. Iquitos
  2. Punchana
  3. Belén
  4. San Juan Bautista
  5. Yurimaguas
  6. Balsapuerto
  7. Nauta

Moquegua

  1. San Antonio
  2. Puquina

Pasco

  1. Pozuzo

Piura

  1. Sapillica
  2. El Carmen de la Frontera
  3. Lalaquiz
  4. Chalaco
  5. La Matanza
  6. Santa Catalina de Mossa
  7. Santo Domingo
  8. Yamango

San Martín

  1. San Pablo
  2. Agua Blanca
  3. Lamas
  4. Barranquita
  5. Caynarachi
  6. Cuñumbuqui
  7. Shanao
  8. Tabalosos
  9. Zapatero
  10. Picota
  11. Caspisapa
  12. Pucacaca
  13. Tingo de Ponasa
  14. Rioja
  15. Tarapoto
  16. La Banda de Shilcayo
  17. Morales

Tacna

  1. Pachía
  2. Palca
  3. Ticaco

Tumbes

  1. Zorritos
  2. Casitas
  3. Zarumilla
  4. Matapalo

Ucayali

  1. Yarinacocha
  2. Manantay
  3. Padre Abad
  4. Purús

Medidas excepcionales y entidades responsables durante la vigencia de la emergencia

Durante los sesenta días de vigencia del estado de emergencia, los gobiernos regionales y locales comprendidos estarán ejecutando acciones de excepción, contando con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil. Estas intervenciones deberán guardar relación directa con el riesgo identificado y podrán ajustarse conforme se vayan presentando nuevas condiciones de seguridad.

En este proceso participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como Desarrollo e Inclusión Social. Cada entidad actuará dentro del ámbito de sus competencias, articulando esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas.

El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin generar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el INDECI estará efectuando labores de seguimiento y coordinación, debiendo informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los resultados obtenidos y el avance de las medidas implementadas durante el periodo de emergencia.

