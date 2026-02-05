Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

Según la previsiones, se espera que las fuertes lluvias alcancen 20 regiones del país. | Foto: Andina

Según la previsiones, se espera que las fuertes lluvias alcancen 20 regiones del país. | Foto: Andina

El Poder Ejecutivo ha vuelto a declarar el estado de emergencia en un gran número de distritos del territorio nacional, frente a un escenario de peligro inminente asociado a precipitaciones pluviales de fuerte intensidad previstas para los próximos meses. La medida afecta a diversas jurisdicciones ubicadas en la costa, sierra y selva, en base a reportes técnicos que advierten sobre condiciones climáticas adversas.

La disposición, oficializada mediante un decreto supremo, establece un plazo de 60 días calendario, durante los cuales se ejecutarán acciones orientadas a la reducción del riesgo existente, así como a la atención de emergencias eventuales y labores de rehabilitación, conforme a lo previsto en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto que oficializa los 60 días de Estado de emergencia en Perú por fuertes lluvias. Foto: El Peruano

Alcances del decreto supremo que dispone el estado de emergencia por lluvias intensas

El Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM declara esta figura de excepción en 179 distritos de distintas provincias del país, ante la identificación de un riesgo elevado por lluvias intensas. La norma se sustenta en informes elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil, los cuales recopilan información técnica proporcionada por entidades especializadas en meteorología, estimación de riesgos y análisis de escenarios climáticos.

Dichos documentos advierten que las precipitaciones previstas para el período febrero–abril de 2026 podrían generar afectaciones a la población, la infraestructura pública y las actividades productivas, principalmente en zonas con alta vulnerabilidad. Frente a este escenario, se habilita un régimen excepcional que permite a las autoridades adoptar medidas inmediatas, sin las restricciones propias de un contexto ordinario.

La declaratoria se enmarca en la normativa vigente sobre gestión del riesgo de desastres y responde a una clasificación de emergencia de nivel 4, al haberse determinado que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales involucrados ha sido superada, requiriéndose apoyo del Gobierno Nacional.

Regiones y distritos comprendidos en la declaratoria aprobada por el Ejecutivo

La medida alcanza a distritos ubicados en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. En cada uno de estos territorios se han identificado condiciones que los colocan entre los más expuestos frente al incremento de lluvias.

El listado completo de distritos incluidos forma parte de un anexo del decreto supremo y considera realidades geográficas diversas, desde zonas altoandinas hasta áreas urbanas y amazónicas. Esta amplitud territorial responde a evaluaciones técnicas que vienen señalando un comportamiento climático irregular, con acumulación de precipitaciones por encima de los promedios habituales.

Las autoridades vienen señalando que la identificación de estos distritos se realizó considerando antecedentes de eventos similares, niveles de vulnerabilidad, capacidad de respuesta local y posibles afectaciones a servicios básicos, vías de comunicación y medios de vida de la población.

Amazonas

La Jalca Soloco Valera Cocabamba Colcamar Lonya Chico María Santa Catalina Cochamal Limabamba

Áncash

Huanchay Yaután

Apurímac

Chacoche Huayana San Antonio de Cachi San Jerónimo Santa María de Chicmo Pachaconas Cotaruse Ihuayllo San Juan de Chacña Toraya Chuquibambilla Curpahuasi Micaela Bastidas Progreso Turpay Vilcabamba

Arequipa

Arequipa Alto Selva Alegre Cayma Cerro Colorado Characato La Joya Miraflores Mollebaya Polobaya Quequeña Andagua Coporaque Huambo Yanque Andaray Charcana Quechualla Sayla Tomepampa

Ayacucho

San Pedro de Palco Sancos Puyusca Colta Lampa Marcabamba Oyolo Pararca Sara Sara Cayara

Cajamarca

Celendín Huasmin Miguel Iglesias Lajas Contumazá Chilete Cupisnique San Benito Tantarica Querocotillo San Juan de Cutervo San Luis de Lucma Bambamarca Jaén Chontalí Colasay La Coipa Bolívar Catilluc Tongod

Huancavelica

Acobamba Arma Cocas Huachos Mollepampa Santa Ana Huaytará Córdova Huayacundo Arma Laramarca San Antonio de Cusicancha San Francisco de Sangayaico Santiago de Chocorvos Santiago de Quirahuara Santo Domingo de Capillas

Huánuco

Amarilis

Ica

Yauca del Rosario Alto Larán San Pedro de Huacarpana Santa Cruz

Junín

Vitoc Palca

La Libertad

Huanchaco Moche Alto Trujillo Ascope Chocope Magdalena de Cao Santiago de Cao Casa Grande Sarín

Lambayeque

Chiclayo José Leonardo Ortiz Nueva Arica Oyotún Lambayeque Jayanca Mórrope Motupe Pácora Túcume

Lima

Lima Ate Lurín Pachacámac Punta Hermosa Punta Negra San Bartolo Cajatambo Chilca Sumbilca Checras Santa Leonor Yauyos Catahuasi Quinches

Loreto

Iquitos Punchana Belén San Juan Bautista Yurimaguas Balsapuerto Nauta

Moquegua

San Antonio Puquina

Pasco

Pozuzo

Piura

Sapillica El Carmen de la Frontera Lalaquiz Chalaco La Matanza Santa Catalina de Mossa Santo Domingo Yamango

San Martín

San Pablo Agua Blanca Lamas Barranquita Caynarachi Cuñumbuqui Shanao Tabalosos Zapatero Picota Caspisapa Pucacaca Tingo de Ponasa Rioja Tarapoto La Banda de Shilcayo Morales

Tacna

Pachía Palca Ticaco

Tumbes

Zorritos Casitas Zarumilla Matapalo

Ucayali

Yarinacocha Manantay Padre Abad Purús

Medidas excepcionales y entidades responsables durante la vigencia de la emergencia

Durante los sesenta días de vigencia del estado de emergencia, los gobiernos regionales y locales comprendidos estarán ejecutando acciones de excepción, contando con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil. Estas intervenciones deberán guardar relación directa con el riesgo identificado y podrán ajustarse conforme se vayan presentando nuevas condiciones de seguridad.

En este proceso participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como Desarrollo e Inclusión Social. Cada entidad actuará dentro del ámbito de sus competencias, articulando esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas.

El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin generar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el INDECI estará efectuando labores de seguimiento y coordinación, debiendo informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los resultados obtenidos y el avance de las medidas implementadas durante el periodo de emergencia.

