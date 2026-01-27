HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peligroso fenómeno en Lima y otras 17 regiones del Perú: lluvias intensas activan alerta naranja del Senamhi por más de 20 horas

El Senamhi advirtió que este fenómeno podría venir acompañado de granizo, nevadas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Advierten precipitaciones para este jueves 29 de enero en 18 regiones del país
Advierten precipitaciones para este jueves 29 de enero en 18 regiones del país | Wilder Pari | La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta por precipitaciones en el país. De acuerdo con el Aviso N.º 027, el nivel de peligro es naranja, lo que advierte la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. Según el pronóstico, estas precipitaciones podrían presentarse en forma sólida y líquida y afectarán a 18 regiones del país, tanto de la sierra como la costa, generando lluvias dispersas en esta zona, incluida Lima.

El aviso, emitido el martes 27 de enero, amplía el alcance del Aviso N.° 025 y estará vigente desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del jueves 29 de enero de 2026, con un periodo efectivo de 23 horas. El organismo exhortó a la población y a las autoridades a mantenerse atentos a la evolución del evento.

Senamhi advierte lluvias este 29 de enero en Lima y 17 regiones

De acuerdo con el Senamhi, durante la fecha indicada se registrarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve de moderada a fuerte intensidad. El pronóstico incluye la ocurrencia de granizo en localidades situadas por encima de los 2.800 m.s.n.m y nevadas en áreas que superan los 3.800 metros, principalmente en la sierra central y sur.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h”, señalaron en su comunicado oficial. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, así como lluvia dispersa en la costa, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito.

18 regiones del Perú afectadas por precipitaciones

Senamhi precisó las regiones afectadas:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • Tacna.

