HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Ate

Según la presunta agraviada, tras denunciar el hecho ante la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, la asociación le indicó que hiciera caso omiso a los mensajes. Además, sostuvo que su acosador sigue siendo parte de la institución.

La denunciante señala ser víctima de acoso desde una reunión que tuvo en 2022 con miembros de la hermandad.
La denunciante señala ser víctima de acoso desde una reunión que tuvo en 2022 con miembros de la hermandad. | Foto: composición LR/Panamericana.

Una joven de 26 años, identificada como Luisa, relató que, tras ingresar en 2022 a la Hermandad del Señor de Los Milagros de las Nazarenas, sufrió acoso y violencia psicológica por parte de un miembro de la asociación, a quien identifica como Edwin Morales. La mujer denuncia que luego de una reunión con compañeros de la institución comenzó a recibir una serie de mensajes intimidantes que hasta la fecha no se han detenido. 

Según su testimonio, el 27 de noviembre de aquel año, durante un almuerzo con varias amistades de la institución, el hombre intentó propasarse físicamente, lo que la motivó a retirarse del lugar.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Antes de irme, verifico que las pertenencias, tanto los lentes como el teléfono de la señorita Tailí, que estaba en un estado etílico, se los brinda la señorita Kimberly, y ella le entrega las pertenencias al señor Morales porque él se ofrece a llevarla a su domicilio, pensando que yo también la iba a llevar" detalló para Panamericana."

Al salir del lugar, refirió que Morales la siguió hasta el taxi que abordó y forcejeó con la puerta del vehículo, lo que molestó al conductor, quien le pidió que se retirara o llamaría a la Policía.

Antes del incidente, la víctima relata haberle expresado a Morales que no estaba interesada en formar una relación sentimental con él. “Le manifesté que no lo veía con esos ojos, tengo testigos de eso también, pero él era muy insistente”, mencionó.

Al día siguiente, Tailí refirió haber perdido su teléfono. Desde ese momento, Luisa señala que comenzó a recibir mensajes anónimos amenazantes y ofensivos. Incluso, afirma que muchos de estos habrían sido enviados suplantando su identidad.

PUEDES VER: Sacerdote condenado por abuso en Colombia escapó al Perú y ejerció como diácono en Trujillo hasta 2025: registra orden de captura de Interpol

lr.pe

Hermandad le respondió que haga caso omiso a los mensajes

Los mensajes, que también atacan directamente a su pareja, contienen expresiones soeces, amenazas de expulsión de la Hermandad del Señor de Los Milagros y alusiones directas a su vida personal. La mujer señaló que los actos se intensificaron en 2023, especialmente después de hacer pública su relación sentimental durante actividades religiosas en un Corpus Christi.

“Muchos de esos números empezaron a mandarle también mensajes a él y a miembros de la hermandad. Ya estamos en la tercera corona (con amenazas) que recibimos. Yo manifesté esto en la hermandad. Podrían ser miembros de la hermandad porque, en muchos de los mensajes, afirman que me van a expulsar, que tienen la potestad de realizarlo, que tienen un expediente mío”, indicó.

La denunciante reveló que, tras contar su caso a la asociación, le indicaron que haga caso omiso de los mensajes porque “perro que ladra no muerde”. Además, sostuvo que Morales continúa siendo parte de la hermandad. La joven contó que, por recomendación de su abogada, retomó contacto con el presunto agresor hace tres meses, con el objetivo de recabar más evidencia.

“He buscado la manera de esclarecer lo que está pasando. Es el principal sospechoso, y las personas que estuvieron en la reunión también podrían serlo. Sin embargo, en la Fiscalía sigue sin avanzar mi caso. Con esto, tengo cuatro denuncias”, agregó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de acoso, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hombre golpea a su padre adulto mayor en Ate y vecina graba la agresión: Policía intervino al sujeto

Hombre golpea a su padre adulto mayor en Ate y vecina graba la agresión: Policía intervino al sujeto

LEER MÁS
Incendio de vehículo genera congestión en Vía Evitamiento en Ate

Incendio de vehículo genera congestión en Vía Evitamiento en Ate

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
¿Cuál es la historia detrás de la supuesta casa embrujada ubicada en la carretera Puno-Arequipa?

¿Cuál es la historia detrás de la supuesta casa embrujada ubicada en la carretera Puno-Arequipa?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Sociedad

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Ministerio de Cultura ofrece empleos con sueldos de hasta S/ 12.364 para estas 21 carreras: ¿cómo postular?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025