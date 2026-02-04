Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Ate

La denunciante señala ser víctima de acoso desde una reunión que tuvo en 2022 con miembros de la hermandad. | Foto: composición LR/Panamericana.

La denunciante señala ser víctima de acoso desde una reunión que tuvo en 2022 con miembros de la hermandad. | Foto: composición LR/Panamericana.

Una joven de 26 años, identificada como Luisa, relató que, tras ingresar en 2022 a la Hermandad del Señor de Los Milagros de las Nazarenas, sufrió acoso y violencia psicológica por parte de un miembro de la asociación, a quien identifica como Edwin Morales. La mujer denuncia que luego de una reunión con compañeros de la institución comenzó a recibir una serie de mensajes intimidantes que hasta la fecha no se han detenido.

Según su testimonio, el 27 de noviembre de aquel año, durante un almuerzo con varias amistades de la institución, el hombre intentó propasarse físicamente, lo que la motivó a retirarse del lugar.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Antes de irme, verifico que las pertenencias, tanto los lentes como el teléfono de la señorita Tailí, que estaba en un estado etílico, se los brinda la señorita Kimberly, y ella le entrega las pertenencias al señor Morales porque él se ofrece a llevarla a su domicilio, pensando que yo también la iba a llevar" detalló para Panamericana."

Al salir del lugar, refirió que Morales la siguió hasta el taxi que abordó y forcejeó con la puerta del vehículo, lo que molestó al conductor, quien le pidió que se retirara o llamaría a la Policía.

Antes del incidente, la víctima relata haberle expresado a Morales que no estaba interesada en formar una relación sentimental con él. “Le manifesté que no lo veía con esos ojos, tengo testigos de eso también, pero él era muy insistente”, mencionó.

Al día siguiente, Tailí refirió haber perdido su teléfono. Desde ese momento, Luisa señala que comenzó a recibir mensajes anónimos amenazantes y ofensivos. Incluso, afirma que muchos de estos habrían sido enviados suplantando su identidad.

Hermandad le respondió que haga caso omiso a los mensajes

Los mensajes, que también atacan directamente a su pareja, contienen expresiones soeces, amenazas de expulsión de la Hermandad del Señor de Los Milagros y alusiones directas a su vida personal. La mujer señaló que los actos se intensificaron en 2023, especialmente después de hacer pública su relación sentimental durante actividades religiosas en un Corpus Christi.

“Muchos de esos números empezaron a mandarle también mensajes a él y a miembros de la hermandad. Ya estamos en la tercera corona (con amenazas) que recibimos. Yo manifesté esto en la hermandad. Podrían ser miembros de la hermandad porque, en muchos de los mensajes, afirman que me van a expulsar, que tienen la potestad de realizarlo, que tienen un expediente mío”, indicó.

La denunciante reveló que, tras contar su caso a la asociación, le indicaron que haga caso omiso de los mensajes porque “perro que ladra no muerde”. Además, sostuvo que Morales continúa siendo parte de la hermandad. La joven contó que, por recomendación de su abogada, retomó contacto con el presunto agresor hace tres meses, con el objetivo de recabar más evidencia.

“He buscado la manera de esclarecer lo que está pasando. Es el principal sospechoso, y las personas que estuvieron en la reunión también podrían serlo. Sin embargo, en la Fiscalía sigue sin avanzar mi caso. Con esto, tengo cuatro denuncias”, agregó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de acoso, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.