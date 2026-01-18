Declaran en estado de emergencia a 134 distritos del país por 60 días ante fuertes lluvias
Las regiones afectadas son Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 005-2026-PCM.
- Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini
- Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión de Paracetamol
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 134 distritos de ocho regiones del país ante el peligro inminente por las intensas lluvias, una medida que tendrá vigencia por 60 días calendario, según el Decreto Supremo N.º 005-2026-PCM publicado este sábado en El Peruano.
La disposición alcanza a localidades de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, regiones que año tras año enfrentan el mismo escenario de desbordes, huaicos, inundaciones y afectación a viviendas e infraestructura, sin que se hayan implementado soluciones estructurales efectivas.
TE RECOMENDAMOS
ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Tragedia anunciada: más de 3 millones de peruanos en riesgo por inundaciones y huaicos en temporada de lluvias
¿Qué incluye la normativa?
De acuerdo con la norma, el estado de emergencia permitirá al Ejecutivo ejecutar acciones “inmediatas y necesarias” para reducir el alto riesgo existente y atender eventuales daños.
La disposición involucra a los gobiernos regionales y locales, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como a los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Agrario, Defensa, Interior, Transportes, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.
No obstante, la medida vuelve a evidenciar el carácter reactivo de la respuesta estatal, que se activa cuando las lluvias ya se intensifican y no como resultado de una política sostenida de prevención.
PUEDES VER: Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal
¿Qué distritos del Perú se declaran en emergencia?
Áncash
Provincias y distritos:
- Aija: La Merced, La Primavera
- Bolognesi: Mangas
- Carhuaz: Amashca, Carhuaz, Tinco
- Casma: Buena Vista Alta, Casma
- Huarmey: Huarmey
- Huaylas: Caraz, Huallanca
- Mariscal Luzuriaga: Llumpa
- Ocros: San Cristóbal de Raján
- Pallasca: Pallasca
- Recuay: Catac
- Santa: Cáceres del Perú, Chimbote, Moro, Nepeña, Santa
- Yungay: Mancos, Matacoto, Quillo, Ranrahirca, Shupluy, Yanama, Yungay
Ica
Provincias y distritos:
- Ica: Ica, La Tinguiña, San José de los Molinos, Santiago
- Pisco: Huancano
La Libertad
Provincias y distritos:
- Ascope: Chicama
- Sánchez Carrión: Huamachuco
- Santiago de Chuco: Mollebamba, Santiago de Chuco
- Trujillo: El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo, Víctor Larco Herrera
- Virú: Chao, Virú
Lambayeque
Provincias y distritos:
- Lambayeque: Íllimo, Salas
- Ferreñafe: Olmos
Lima
Provincias y distritos:
- Canta: Canta, Huamantanga, Lachaqui, San Buenaventura, Santa Rosa de Quives
- Cañete: Calango, Lunahuaná, Mala, San Vicente de Cañete, Santa Cruz de Flores
- Huarochirí: Antioquia, Callahuanca, Chicla, Matucana, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha, San Bartolomé, San Damián, San Mateo, San Mateo de Otao, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia, Surco
- Huaura: Sayán
- Lima Metropolitana: Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, San Juan de Lurigancho
- Yauyos: Quinocay
Moquegua
Provincias y distritos:
- Mariscal Nieto: Moquegua, Torata
Piura
Provincias y distritos:
- Ayabaca: Ayabaca, Frías, Jililí, Lagunas, Montero, Pacaipampa, Paimas, Suyo
- Huancabamba: Canchaque, Huancabamba, Huarmaca, San Miguel de El Faique, Sondor, Sondorillo
- Morropón: Buenos Aires, Chulucanas, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote
- Paita: Colán, La Huaca, Vichayal
- Piura: Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, Tambo Grande
- Sechura: Veintiséis de octubre, Sechura
- Sullana: Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo, Sullana
Tumbes
Provincias y distritos:
- Tumbes: Corrales, La Cruz, Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Tumbes
- Zarumilla: Aguas Verdes
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.