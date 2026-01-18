HOYSuscripcion LR Focus

16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
Sociedad

Declaran en estado de emergencia a 134 distritos del país por 60 días ante fuertes lluvias

Las regiones afectadas son Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 005-2026-PCM.

El Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en 134 distritos de ocho regiones del Perú por intensas lluvias, medida que tendrá vigencia por 60 días. La decisión, publicada en El Peruano, busca mitigar riesgos.
El Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en 134 distritos de ocho regiones del Perú por intensas lluvias, medida que tendrá vigencia por 60 días. La decisión, publicada en El Peruano, busca mitigar riesgos. | Composición LR

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 134 distritos de ocho regiones del país ante el peligro inminente por las intensas lluvias, una medida que tendrá vigencia por 60 días calendario, según el Decreto Supremo N.º 005-2026-PCM publicado este sábado en El Peruano.

La disposición alcanza a localidades de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, regiones que año tras año enfrentan el mismo escenario de desbordes, huaicos, inundaciones y afectación a viviendas e infraestructura, sin que se hayan implementado soluciones estructurales efectivas.

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué incluye la normativa?

De acuerdo con la norma, el estado de emergencia permitirá al Ejecutivo ejecutar acciones “inmediatas y necesarias” para reducir el alto riesgo existente y atender eventuales daños.

La disposición involucra a los gobiernos regionales y locales, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como a los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Agrario, Defensa, Interior, Transportes, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.

No obstante, la medida vuelve a evidenciar el carácter reactivo de la respuesta estatal, que se activa cuando las lluvias ya se intensifican y no como resultado de una política sostenida de prevención.

¿Qué distritos del Perú se declaran en emergencia?

Áncash

Provincias y distritos:

  • Aija: La Merced, La Primavera
  • Bolognesi: Mangas
  • Carhuaz: Amashca, Carhuaz, Tinco
  • Casma: Buena Vista Alta, Casma
  • Huarmey: Huarmey
  • Huaylas: Caraz, Huallanca
  • Mariscal Luzuriaga: Llumpa
  • Ocros: San Cristóbal de Raján
  • Pallasca: Pallasca
  • Recuay: Catac
  • Santa: Cáceres del Perú, Chimbote, Moro, Nepeña, Santa
  • Yungay: Mancos, Matacoto, Quillo, Ranrahirca, Shupluy, Yanama, Yungay

Ica

Provincias y distritos:

  • Ica: Ica, La Tinguiña, San José de los Molinos, Santiago
  • Pisco: Huancano

La Libertad

Provincias y distritos:

  • Ascope: Chicama
  • Sánchez Carrión: Huamachuco
  • Santiago de Chuco: Mollebamba, Santiago de Chuco
  • Trujillo: El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo, Víctor Larco Herrera
  • Virú: Chao, Virú

Lambayeque

Provincias y distritos:

  • Lambayeque: Íllimo, Salas
  • Ferreñafe: Olmos

Lima

Provincias y distritos:

  • Canta: Canta, Huamantanga, Lachaqui, San Buenaventura, Santa Rosa de Quives
  • Cañete: Calango, Lunahuaná, Mala, San Vicente de Cañete, Santa Cruz de Flores
  • Huarochirí: Antioquia, Callahuanca, Chicla, Matucana, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha, San Bartolomé, San Damián, San Mateo, San Mateo de Otao, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia, Surco
  • Huaura: Sayán
  • Lima Metropolitana: Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, San Juan de Lurigancho
  • Yauyos: Quinocay

Moquegua

Provincias y distritos:

  • Mariscal Nieto: Moquegua, Torata

Piura

Provincias y distritos:

  • Ayabaca: Ayabaca, Frías, Jililí, Lagunas, Montero, Pacaipampa, Paimas, Suyo
  • Huancabamba: Canchaque, Huancabamba, Huarmaca, San Miguel de El Faique, Sondor, Sondorillo
  • Morropón: Buenos Aires, Chulucanas, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote
  • Paita: Colán, La Huaca, Vichayal
  • Piura: Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, Tambo Grande
  • Sechura: Veintiséis de octubre, Sechura
  • Sullana: Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo, Sullana

Tumbes

Provincias y distritos:

  • Tumbes: Corrales, La Cruz, Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Tumbes
  • Zarumilla: Aguas Verdes

