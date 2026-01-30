HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno amplía 60 días el estado de emergencia en Pataz, La Libertad, por minería ilegal y violencia

Durante este periodo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzarán el control del orden interno y se aplicarán restricciones a derechos constitucionales, incluida una inmovilización social obligatoria nocturna.

Amplían estado de emergencia en Pataz
Amplían estado de emergencia en Pataz | Difusión

El Ejecutivo anunció la ampliación por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz y en el Centro Poblado de Chagualito, distrito de Cochorco, en la región La Libertad, a partir del 5 de febrero. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 016-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según precisaron, la medida se adopta en respuesta al incremento de la minería ilegal y otros actos de violencia que afectan a la zona. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

PUEDES VER: Pataz: Duro golpe a la banda criminal Los Zetas en bocamina Porfiria

Fuerzas Armadas y Policía Nacional reforzarán el control en la zona

Según el Decreto Supremo, “las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno con la finalidad de hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia”. La norma establece que las operaciones se realizarán respetando los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las reglas de uso de la fuerza por parte de las autoridades. Además, precisaron que se aplicará el protocolo de actuación conjunta del Estado para la intervención policial en contextos que involucren a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El dispositivo también establece restricciones a varios derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, según lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución.

Asimismo, se implementará una inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 10:00 p.m. hasta las 05:00 a.m.. Sin embargo, exceptúa del cumplimiento de esta medida al personal necesario para garantizar servicios esenciales, como salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, recolección de residuos y servicios funerarios.

