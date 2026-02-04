Ministerio de Cultura ha lanzado una convocatoria para 29 vacantes laborales. | Foto: composición LR/Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE/Wikimedia Commons - Wikimedia.org

Ministerio de Cultura ha lanzado una convocatoria para 29 vacantes laborales. | Foto: composición LR/Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE/Wikimedia Commons - Wikimedia.org

El Ministerio de Cultura (Mincul) ha lanzado una convocatoria para 29 plazas laborales dirigidas a personas que hayan culminado la secundaria, estudios técnicos, sean bachilleres o titulados universitarios. Este proceso estará vigente hasta el 16 de febrero de 2026 y se llevará a cabo en nueve regiones del país: Áncash, Huancavelica, Junín, Lima, Loreto, Puno, San Martín y Tumbes.

¿Cuáles son las carreras más requeridas en la convocatoria?

Las personas interesadas en formar parte de la convocatoria deberán cumplir con una serie de requisitos generales y específicos. La experiencia requerida para cada vacante estará sujeta a la documentación presentada y al cumplimiento de los pasos establecidos en el proceso de selección.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Según la información del Ministerio de Cultura (Mincul), estas son las carreras requeridas para cubrir las 29 vacantes disponibles. La mayoría de las plazas están dirigidas a profesionales y técnicos de diversas especialidades, así como a personas que hayan culminado la educación secundaria para desempeñar labores operativas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Arqueología

Arquitectura

Antropología

Historia

Ciencias Sociales

Humanidades

Administración

Contabilidad

Economía

Derecho

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Ingeniería en Computación

Electrónica

Software

Comunicación

Educación

Psicología

Lingüística

Secretariado

Gestión Documental

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura ha advertido que, en caso de omitir los documentos requeridos o de no cumplir con los requisitos, los postulantes podrían ser descalificados automáticamente. Por ello, se recomienda revisar siempre con atención toda la información antes de enviar los expedientes.

¿Cuánto es la remuneración de los puestos requeridos?

Las remuneraciones ofrecidas varían entre S/ 1.389 y S/ 12.364, de acuerdo con el puesto a cubrir y el perfil profesional requerido para las 29 plazas laborales. Entre los puestos más importantes se encuentran: