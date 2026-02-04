Ministerio de Cultura ofrece empleos con sueldos de hasta S/ 12.364 para estas 21 carreras: ¿cómo postular?
El Ministerio de Cultura abrió 29 plazas bajo la modalidad CAS, dirigidas a profesionales de 21 carreras, con puestos que van desde perfiles operativos hasta especializados. La mayoría de las oportunidades se ubican en Lima, aunque también hay vacantes en otras regiones del país.
El Ministerio de Cultura (Mincul) ha lanzado una convocatoria para 29 plazas laborales dirigidas a personas que hayan culminado la secundaria, estudios técnicos, sean bachilleres o titulados universitarios. Este proceso estará vigente hasta el 16 de febrero de 2026 y se llevará a cabo en nueve regiones del país: Áncash, Huancavelica, Junín, Lima, Loreto, Puno, San Martín y Tumbes.
¿Cuáles son las carreras más requeridas en la convocatoria?
Las personas interesadas en formar parte de la convocatoria deberán cumplir con una serie de requisitos generales y específicos. La experiencia requerida para cada vacante estará sujeta a la documentación presentada y al cumplimiento de los pasos establecidos en el proceso de selección.
Según la información del Ministerio de Cultura (Mincul), estas son las carreras requeridas para cubrir las 29 vacantes disponibles. La mayoría de las plazas están dirigidas a profesionales y técnicos de diversas especialidades, así como a personas que hayan culminado la educación secundaria para desempeñar labores operativas.
- Arqueología
- Arquitectura
- Antropología
- Historia
- Ciencias Sociales
- Humanidades
- Administración
- Contabilidad
- Economía
- Derecho
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Informática
- Ingeniería en Computación
- Electrónica
- Software
- Comunicación
- Educación
- Psicología
- Lingüística
- Secretariado
- Gestión Documental
Cabe recordar que el Ministerio de Cultura ha advertido que, en caso de omitir los documentos requeridos o de no cumplir con los requisitos, los postulantes podrían ser descalificados automáticamente. Por ello, se recomienda revisar siempre con atención toda la información antes de enviar los expedientes.
¿Cuánto es la remuneración de los puestos requeridos?
Las remuneraciones ofrecidas varían entre S/ 1.389 y S/ 12.364, de acuerdo con el puesto a cubrir y el perfil profesional requerido para las 29 plazas laborales. Entre los puestos más importantes se encuentran:
- Apoyo Operativo
- Vigilancia y Mantenimiento
- Asistente en Plataforma de Atención
- Apoyo Administrativo
- Asistente Administrativo
- Analista Administrativo
- Analista Administrativo III
- Especialista en Gestión Territorial
- Analista en Capacitación
- Analista en Trámite Documentario
- Asistente en el Área de Investigación
- Coordinador/a de Proyectos de Tecnologías de la Información
- Especialista en Inversión Pública
- Especialista Legal
- Especialista en Gestión de la Compensación
- Especialista de Patrimonio Histórico Inmueble
- Arquitecto/a Especialista
- Analista Arqueológico
- Especialista Administrativo
- Administrador/a