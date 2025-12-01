Ciudadanos podrán aprovechar las ferias del MTPE para acceder a vacantes laborales | Foto: Andina/ Composición LR

Ciudadanos podrán aprovechar las ferias del MTPE para acceder a vacantes laborales | Foto: Andina/ Composición LR

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con los gobiernos regionales, inició el último mes del año con la habilitación de más de 600 puestos laborales orientados a jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Las convocatorias de trabajo se ofrecerán a través de ferias, caravanas y acciones en los Centros de Empleo, con el objetivo de fortalecer la inserción laboral formal y acercar alternativas de trabajo a la población.

Las actividades se desarrollarán en zonas urbanas y rurales, priorizando comunidades con menor acceso a servicios públicos y oportunidades laborales. Además de las vacantes, se brindará acompañamiento a los postulantes mediante asesoría para la búsqueda de empleo, orientación sobre plataformas digitales y la emisión del Certificado Único Laboral, herramientas que permiten mejorar su perfil y facilitar la contratación en el mercado formal.

MTPE: ferias y centros de empleo con más de 600 vacantes

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desarrollará ferias y centros de empleo en distintas regiones para acercar vacantes formales a la población y ofrecer servicios gratuitos como orientación laboral y emisión del Certificado Único Laboral.

Callao - Centro de Empleo (1 y 2 de diciembre)

Más de 90 vacantes — empresas del sector retail y servicios

Agente de seguridad: control de accesos, vigilancia en áreas internas, apoyo en emergencias.

control de accesos, vigilancia en áreas internas, apoyo en emergencias. Prevencionista de pérdidas: monitoreo de riesgos, control de inventarios, prevención de hurtos internos y externos.

2 de diciembre — más de 60 puestos

Atención al cliente: soporte directo, gestión de consultas, orientación comercial.

soporte directo, gestión de consultas, orientación comercial. Ventas: cierre de transacciones, manejo de cartera de clientes, metas de ventas.

cierre de transacciones, manejo de cartera de clientes, metas de ventas. Operario de limpieza: mantenimiento de áreas, desinfección, orden en espacios comunes.

mantenimiento de áreas, desinfección, orden en espacios comunes. Producción textil: tareas en línea de confección, control de calidad y abastecimiento.

Horario: 10:00 a. m. – 12:00 p. m.

Dirección: Av. Sáenz Peña 150, Callao.

Huancavelica - Plaza de Armas (3 de diciembre)

V Feria del Empleo — más de 100 vacantes

Ventas: atención directa, manejo de caja secundaria, asesoría en productos.

atención directa, manejo de caja secundaria, asesoría en productos. Almacén: recepción de mercadería, picking, ordenamiento y registros.

recepción de mercadería, picking, ordenamiento y registros. Construcción: ayudantes y operarios, apoyo en obras, manejo de materiales.

Horario: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Callao - Centro Aeroportuario y Centro Provincial (3 al 5 de diciembre)

Más de 200 vacantes — empresas como Redondos, Nike, Eulen del Perú

Seguridad aeroportuaria: control de accesos en zonas restringidas, revisión documental, apoyo a supervisión.

control de accesos en zonas restringidas, revisión documental, apoyo a supervisión. Teleoperadores: atención telefónica, soporte a clientes, registro de incidencias.

atención telefónica, soporte a clientes, registro de incidencias. Asesores de venta: promoción, manejo de productos, cumplimiento de objetivos comerciales.

promoción, manejo de productos, cumplimiento de objetivos comerciales. Cajeros: manejo de POS, arqueos, registro de operaciones.

Huarochirí - Plaza de Armas (sábado 6 de diciembre)

Caravana del Empleo — 120 vacantes

Puestos operativos para sectores comerciales, logísticos y servicios.

Servicios adicionales gratuitos:

Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE)

Emisión del Certificado Único Laboral (CUL)

Ayaviri (Puno) - Centro de Empleo Itinerante (miércoles 3 de diciembre)

Orientación especializada

Bolsa de Trabajo: acceso a ofertas y registro de perfil.

acceso a ofertas y registro de perfil. ABE: mejora de CV, preparación para entrevistas.

mejora de CV, preparación para entrevistas. CUL: documento digital con antecedentes laborales, policiales y judiciales.

Horario: 9:00 a. m. – 2:00 p. m.

Cahua, Cajatambo (domingo 7 de diciembre)

