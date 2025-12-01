HOYSuscripcion LR Focus

Los polémicos resultados de las últimas encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

MTPE ofrece más de 600 oportunidades laborales en distintas regiones para jóvenes, adultos y personas con discapacidad

Ferias y centros de empleo del MTPE ofrecerán más de 600 vacantes en Callao, Huancavelica, Huarochirí, Puno y Cajatambo, junto a servicios gratuitos como orientación laboral y emisión del Certificado Único Laboral.

Ciudadanos podrán aprovechar las ferias del MTPE para acceder a vacantes laborales
Ciudadanos podrán aprovechar las ferias del MTPE para acceder a vacantes laborales | Foto: Andina/ Composición LR

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con los gobiernos regionales, inició el último mes del año con la habilitación de más de 600 puestos laborales orientados a jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Las convocatorias de trabajo se ofrecerán a través de ferias, caravanas y acciones en los Centros de Empleo, con el objetivo de fortalecer la inserción laboral formal y acercar alternativas de trabajo a la población.

Las actividades se desarrollarán en zonas urbanas y rurales, priorizando comunidades con menor acceso a servicios públicos y oportunidades laborales. Además de las vacantes, se brindará acompañamiento a los postulantes mediante asesoría para la búsqueda de empleo, orientación sobre plataformas digitales y la emisión del Certificado Único Laboral, herramientas que permiten mejorar su perfil y facilitar la contratación en el mercado formal.

MTPE: ferias y centros de empleo con más de 600 vacantes

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desarrollará ferias y centros de empleo en distintas regiones para acercar vacantes formales a la población y ofrecer servicios gratuitos como orientación laboral y emisión del Certificado Único Laboral.

Callao - Centro de Empleo (1 y 2 de diciembre)

Más de 90 vacantes — empresas del sector retail y servicios

  • Agente de seguridad: control de accesos, vigilancia en áreas internas, apoyo en emergencias.
  • Prevencionista de pérdidas: monitoreo de riesgos, control de inventarios, prevención de hurtos internos y externos.

2 de diciembre — más de 60 puestos

  • Atención al cliente: soporte directo, gestión de consultas, orientación comercial.
  • Ventas: cierre de transacciones, manejo de cartera de clientes, metas de ventas.
  • Operario de limpieza: mantenimiento de áreas, desinfección, orden en espacios comunes.
  • Producción textil: tareas en línea de confección, control de calidad y abastecimiento.

Horario: 10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Dirección: Av. Sáenz Peña 150, Callao.

Huancavelica - Plaza de Armas (3 de diciembre)

V Feria del Empleo — más de 100 vacantes

  • Ventas: atención directa, manejo de caja secundaria, asesoría en productos.
  • Almacén: recepción de mercadería, picking, ordenamiento y registros.
  • Construcción: ayudantes y operarios, apoyo en obras, manejo de materiales.

Horario: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Callao - Centro Aeroportuario y Centro Provincial (3 al 5 de diciembre)

Más de 200 vacantes — empresas como Redondos, Nike, Eulen del Perú

  • Seguridad aeroportuaria: control de accesos en zonas restringidas, revisión documental, apoyo a supervisión.
  • Teleoperadores: atención telefónica, soporte a clientes, registro de incidencias.
  • Asesores de venta: promoción, manejo de productos, cumplimiento de objetivos comerciales.
  • Cajeros: manejo de POS, arqueos, registro de operaciones.

Huarochirí - Plaza de Armas (sábado 6 de diciembre)

Caravana del Empleo — 120 vacantes

  • Puestos operativos para sectores comerciales, logísticos y servicios.
  • Servicios adicionales gratuitos:
  • Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE)
  • Emisión del Certificado Único Laboral (CUL)

Ayaviri (Puno) - Centro de Empleo Itinerante (miércoles 3 de diciembre)

Orientación especializada

  • Bolsa de Trabajo: acceso a ofertas y registro de perfil.
  • ABE: mejora de CV, preparación para entrevistas.
  • CUL: documento digital con antecedentes laborales, policiales y judiciales.

Horario: 9:00 a. m. – 2:00 p. m.

Cahua, Cajatambo (domingo 7 de diciembre)

Caravana del Empleo

  • Servicios laborales para inserción laboral formal y asesoría estatal.
  • Orientación para jóvenes, adultos y poblaciones con difícil acceso a centros urbanos.
