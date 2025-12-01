MTPE ofrece más de 600 oportunidades laborales en distintas regiones para jóvenes, adultos y personas con discapacidad
Ferias y centros de empleo del MTPE ofrecerán más de 600 vacantes en Callao, Huancavelica, Huarochirí, Puno y Cajatambo, junto a servicios gratuitos como orientación laboral y emisión del Certificado Único Laboral.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con los gobiernos regionales, inició el último mes del año con la habilitación de más de 600 puestos laborales orientados a jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Las convocatorias de trabajo se ofrecerán a través de ferias, caravanas y acciones en los Centros de Empleo, con el objetivo de fortalecer la inserción laboral formal y acercar alternativas de trabajo a la población.
Las actividades se desarrollarán en zonas urbanas y rurales, priorizando comunidades con menor acceso a servicios públicos y oportunidades laborales. Además de las vacantes, se brindará acompañamiento a los postulantes mediante asesoría para la búsqueda de empleo, orientación sobre plataformas digitales y la emisión del Certificado Único Laboral, herramientas que permiten mejorar su perfil y facilitar la contratación en el mercado formal.
MTPE: ferias y centros de empleo con más de 600 vacantes
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desarrollará ferias y centros de empleo en distintas regiones para acercar vacantes formales a la población y ofrecer servicios gratuitos como orientación laboral y emisión del Certificado Único Laboral.
Callao - Centro de Empleo (1 y 2 de diciembre)
Más de 90 vacantes — empresas del sector retail y servicios
- Agente de seguridad: control de accesos, vigilancia en áreas internas, apoyo en emergencias.
- Prevencionista de pérdidas: monitoreo de riesgos, control de inventarios, prevención de hurtos internos y externos.
2 de diciembre — más de 60 puestos
- Atención al cliente: soporte directo, gestión de consultas, orientación comercial.
- Ventas: cierre de transacciones, manejo de cartera de clientes, metas de ventas.
- Operario de limpieza: mantenimiento de áreas, desinfección, orden en espacios comunes.
- Producción textil: tareas en línea de confección, control de calidad y abastecimiento.
Horario: 10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Dirección: Av. Sáenz Peña 150, Callao.
Huancavelica - Plaza de Armas (3 de diciembre)
V Feria del Empleo — más de 100 vacantes
- Ventas: atención directa, manejo de caja secundaria, asesoría en productos.
- Almacén: recepción de mercadería, picking, ordenamiento y registros.
- Construcción: ayudantes y operarios, apoyo en obras, manejo de materiales.
Horario: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.
Callao - Centro Aeroportuario y Centro Provincial (3 al 5 de diciembre)
Más de 200 vacantes — empresas como Redondos, Nike, Eulen del Perú
- Seguridad aeroportuaria: control de accesos en zonas restringidas, revisión documental, apoyo a supervisión.
- Teleoperadores: atención telefónica, soporte a clientes, registro de incidencias.
- Asesores de venta: promoción, manejo de productos, cumplimiento de objetivos comerciales.
- Cajeros: manejo de POS, arqueos, registro de operaciones.
Huarochirí - Plaza de Armas (sábado 6 de diciembre)
Caravana del Empleo — 120 vacantes
- Puestos operativos para sectores comerciales, logísticos y servicios.
- Servicios adicionales gratuitos:
- Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE)
- Emisión del Certificado Único Laboral (CUL)
Ayaviri (Puno) - Centro de Empleo Itinerante (miércoles 3 de diciembre)
Orientación especializada
- Bolsa de Trabajo: acceso a ofertas y registro de perfil.
- ABE: mejora de CV, preparación para entrevistas.
- CUL: documento digital con antecedentes laborales, policiales y judiciales.
Horario: 9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Cahua, Cajatambo (domingo 7 de diciembre)
Caravana del Empleo
- Servicios laborales para inserción laboral formal y asesoría estatal.
- Orientación para jóvenes, adultos y poblaciones con difícil acceso a centros urbanos.