Padres de familia denunciaron que cerca de 40 pacientes, entre ellos menores de edad, desde hace más de un mes no reciben el tratamiento que necesitan en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en el distrito de Jesús María, debido al desabastecimiento de inmunoglobulina humana, un medicamento vital para personas con inmunodeficiencias primarias, consideradas enfermedades raras o huérfanas.

En ese sentido, aseguran que la suspensión de la atención pone en riesgo la vida de los hospitalizados, debido que el fármaco no tiene reemplazo. Una de las afectadas contó que su hijo recibió su última dosis el 22 de diciembre y pese a que deberían haberle aplicado el siguiente el 12 o 19 de enero, a la fecha ha sido suspendido por la falta de medicinas.

TE RECOMENDAMOS TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, denuncian que no existe fecha de reprogramación ni información clara por parte del hospital. “No me pueden reprogramar porque no tienen fecha. Mi hija ya está con fiebre. Se siente que el medicamento no está en su organismo. Lo único que me dicen es solamente dale paracetamol”, indicó otra madre para Latina.

Medicamentos cuestan S/2.000

Las familias explican que la inmunoglobulina es un derivado de plasma humano que suple las defensas que estos pacientes no producen por una condición genética. “Esto les ayuda a poder tener defensas, pero les dura un promedio de 15, 21 días”, detalló una madre mientras mostraba imágenes del producto.

El alto costo del medicamento impide que los pacientes puedan adquirirlo de forma particular. “Cada frasco está alrededor de S/2.500 y en el caso de mi hijo se coloca siete frascos. En el caso de otra señora, su hija se coloca nueve frascos”, señaló.

A su vez, las madres explicaron que el tipo de diagnóstico especial dificulta que un médico fuera del centro de salud acepte colocarles el fármaco. Las familias sostienen que la crisis se originó por una falta de previsión en la compra del fármaco.

“La licitación terminó en diciembre del 2025. EsSalud ha debido de gestionar y prever porque este medicamento es indispensable (…). Tenemos una ley que nos ampara para que el Estado garantice la medicación porque son medicamentos de alto costo”, afirmó.

EsSalud se pronuncia

Ante las denuncias, EsSalud emitió un comunicado en el que informó que ha recibido el medicamento Inmuno Globulina Humana 5g ampolla y se está coordinando con los servicios asistenciales para que se programe la infusión del medicamento a los pacientes en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins a la brevedad posible.

Comunicado. Foto: EsSalud.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.