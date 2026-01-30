HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao

El Poder Judicial aceptó la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao y dispuso que continúe el proceso en libertad.

El Poder Judicial anuló la orden de prisión preventiva dictada contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, tras declarar fundada la apelación presentada por su defensa en el caso de la presunta organización criminal conocida como Los Socios del Callao. Con esta decisión, la autoridad chalaca continuará siendo investigada en libertad y quedaría habilitada para reasumir sus funciones al frente del Gobierno Regional del Callao a partir de este lunes 2 de febrero.

Este caso se conoció a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó medidas contra Castillo Rojo y otros implicados por presunta participación en una organización criminal, vinculada con el direccionamiento de más de 60 contrataciones públicas irregulares durante 2023 que habrían causado un perjuicio económico de más de S/1,4 millones al Estado.

lr.pe

Cabe recordar que en diciembre de 2025, el Poder Judicial autorizó una detención preliminar de 15 días contra el gobernador regional y varios funcionarios y proveedores relacionados con el caso, orden que fue ratificada por la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao tras una primera apelación presentada por la defensa de Castillo Rojo. Durante estas diligencias también se realizaron 27 allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas vinculadas a la investigación, incluyendo el domicilio del propio gobernante regional, aunque este último no fue ubicado.

Noticia en desarrollo...

