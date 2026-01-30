HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

La decisión se adoptó tras informes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud que alertan sobre emergencias sanitarias por dengue, influenza A (H3N2) y lluvias intensas, en medio de cuestionamientos políticos al Ejecutivo por su relación con un empresario chino.

Gobierno de Jerí retiró proyecto de ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao. Foto: JairoCajina/ composición LR
Gobierno de Jerí retiró proyecto de ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao. Foto: JairoCajina/ composición LR

El Gobierno de José Jerí retiró del Congreso el proyecto de ley que solicitaba autorización para el ingreso de un buque hospital y un helicóptero de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China al puerto del Callao entre el 15 y el 22 de febrero. La medida dejó sin efecto el pedido que había sido remitido días antes al Parlamento.

El retiro del proyecto fue formalizado mediante un oficio dirigido al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, quien se encuentra encargado de la Presidencia del Parlamento. En el documento, firmado por el presidente interino José Jerí Oré y por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Julio Álvarez Miranda, el Ejecutivo solicita expresamente dejar sin efecto la iniciativa legislativa que autorizaba el ingreso de personal militar extranjero armado al territorio nacional.

PERDIENDO LA SEPARACIÓN DE PODERES Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En la comunicación remitida al Congreso, el Ejecutivo precisa que la decisión fue adoptada en sesión del Consejo de Ministros y responde a razones técnicas expuestas por el titular del Ministerio de Defensa. En el texto se señala que el retiro del proyecto obedece a una reevaluación del escenario interno y a la necesidad de priorizar otros frentes de atención del Estado.

“El retiro fue acordado en la sesión del Consejo de Ministros de hoy, en mérito a las razones técnicas expuestas por el señor Ministro de Defensa”, se lee en el oficio.

De forma paralela, el Ministerio de Salud también emitió un informe clave que respalda la decisión del Ejecutivo. A través de un oficio enviado al director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Jordán Palomino, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) advirtió que el país atraviesa múltiples emergencias sanitarias que exigen concentrar recursos humanos y operativos.

En ese documento, el Minsa detalla que actualmente se presentan brotes de dengue con impacto significativo en diversas regiones, un incremento de casos de influenza virus A subtipo H3N2 que obliga a procesos de vacunación masiva y un contexto de lluvias intensas que deteriora vías de comunicación y afecta infraestructura básica. Según el sector Salud, este escenario incrementa el riesgo sanitario y demanda la atención prioritaria del personal especializado.

El informe también subraya que el Ministerio de Salud enfrenta de manera simultánea tres escenarios críticos que requieren concentración de capacidades institucionales, por lo que considera técnicamente recomendable postergar la recepción del buque hospital chino hasta que la situación epidemiológica y climática se encuentre bajo control y no represente un riesgo adicional para la población.

Cabe resaltar que la decisión del Ejecutivo se produce en un escenario de cuestionamientos al Gobierno por su cercanía con un empresario de nacionalidad china. Aunque el Gobierno presentó inicialmente la llegada del buque hospital como una visita humanitaria y de cooperación internacional, el retiro del proyecto coincide con los cuestionamientos políticos y a los informes técnicos de los ministerios de Defensa y Salud. Por ahora, el Ejecutivo no ha informado si volverá a presentar la iniciativa cuando se superen las emergencias sanitarias advertidas por el Minsa.

