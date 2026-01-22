HOYSuscripcion LR Focus

Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual
Sociedad

Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

'Machico' como es conocido en la casa de reposo 'Mis abuelitos' en Huánuco, ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, 4 pandemias y ha visto pasar 32 gobiernos en el Perú.

Don Marcelino Abad Tolentino busca ser reconocido por los Récord Guinness como el hombre más longevo del mundo.
Don Marcelino Abad Tolentino busca ser reconocido por los Récord Guinness como el hombre más longevo del mundo.

Marcelino Abad Tolentino tiene una historia que conmueve. A sus 125 años, viene sorprendiendo a todo el Perú, no solo por su edad, sino por todo lo que le tocó vivir: vio pasar varias generaciones, escuchó muchas promesas políticas, enfrentó tiempos difíciles y también momentos de esperanza.

Su edad sorprende, sí, pero lo que más conmueve es que, pese a los años, su nombre hoy despierta cariño y orgullo en miles de personas que sienten que su vida también es parte de la historia del país.

lr.pe

Marcelino vive en la casa de reposo 'Mis abuelitos'

Machico’, como es conocido cariñosamente en la casa de reposo ‘Mis abuelitos’ de Cochachinche (Huánuco), nació el 5 de abril de 1900. Cuando tenía solo 7 años, quedó en la orfandad y tuvo que ir a vivir con los dueños de una hacienda en el distrito de Chaglla.

lr.pe

Cuando los propietarios decidieron irse, Marcelino se quedó ahí, en silencio, sin esposa ni hijos, y aprendió a vivir con lo justo. Con el paso de los años, su rutina se basó en la tierra: sembraba, cosechaba y comía lo que él mismo producía. Quizá ahí radica el secreto de su longevidad, consumir de forma natural lo que él mismo produjo.  

lr.pe

'Machico' es muy independiente y siente un gran amor por los animales

‘Al sexto día’ llegó hasta la casa de reposo ‘Mis abuelitos’, donde Machico vive hace dos años, gracias al esfuerzo del padre Oswaldo Rodríguez. En el lugar se le dan todos los cuidados que el longevo hombre necesita, así como a otros abuelitos que pasan por su misma situación.

Pese a estar en silla de ruedas y tener una memoria a corto plazo, Marcelino es muy independiente y elige qué ropa vestir. Según narra una de las encargadas del cuidado de los adultos mayores, sus camisas preferidas son las de manga larga, no le gustan las chompas y siempre lleva un morralito donde guarda su agua.

“Todos pensamos que era un nuevo inquilino, hasta que me entregaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar el ingreso. Yo me quedé sorprendida; incluso, pensé que mi calculadora estaba mal. Su cumpleaños lo festeja casi un mes completo”, señaló la asistenta.

Machico busca ser reconocido por el Récord Guinness

Cabe resaltar que este supercentenario ha visto pasar 32 gobiernos, 2 guerras mundiales, ha sobrevivido a 4 pandemias, 2 epidemias nacionales, ha escapado del terrorismo y ha tenido que presenciar golpes de Estado en el Perú.

Hoy, Marcelino busca ser reconocido por los Récord Guinness como el hombre más longevo del mundo. A pesar de los años, mantiene una pasión que lo acompaña cada día, como es el cuidado de los animales, en especial de sus conejos. Sin embargo, la casa de reposo donde vive necesita apoyo con medicinas, pañales y otros productos básicos para el cuidado de todos los residentes.

