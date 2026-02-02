HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Pese a que el Minedu destinó más de S/1.700 millones para el pago pendiente de la CTS en enero, cerca de 8.000 docentes de Maynas, en Iquitos, denuncian que aún no reciben el beneficio y protestan frente al Gore de Loreto en demanda de atención y diálogo.

Dirigentes del Sutep denuncian desigualdad en zonas rurales y falta de conectividad
Dirigentes del Sutep denuncian desigualdad en zonas rurales y falta de conectividad | Yazmín Araujo/LR

Docentes de la provincia de Maynas, en Iquitos, realizaron una protesta frente al Gobierno Regional de Loreto (GORE) por la falta de pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a cerca de 8.000 maestros y auxiliares. El plantón, liderado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se realizó este lunes 2 de febrero, a pocas semanas del inicio del año escolar en la región.

Los manifestantes exigieron a las autoridades regionales el cumplimiento inmediato de los pagos pendientes y advirtieron que la falta de atención a sus reclamos afecta directamente a la preparación del año escolar.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

lr.pe

Dirigentes denuncian falta de resultados y desigualdad en zonas rurales

Alex Ricopa, secretario general del Sutep Loreto, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades regionales y reiteró la exigencia del pago de la CTS para todo el magisterio, así como el acceso a capacitación docente. "Estamos cansados de diálogo y no vemos resultados positivos en la región".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El dirigente también advirtió que los docentes de zonas rurales no pueden acceder a los programas de capacitación exigidos por el Ministerio de Educación debido a la falta de conectividad. "Los maestros que están en zonas rurales no tienen acceso a los cursos de capacitación porque solamente el Minedu exige a través de la plataforma virtual. ¿Cómo se va a capacitar nuestros maestros de zona rural donde no existe el internet?", cuestionó ante La República.

Docentes de Maynas protestan por falta de pago de CTS. Foto: Yazmín Araujo/LR.

Docentes de Maynas protestan por falta de pago de CTS. Foto: Yazmín Araujo/LR.

Ricopa agregó que los docentes rurales enfrentan serias dificultades para completar trámites administrativos. "Es difícil acceder al internet. Es difícil conseguir los documentos del Minedu. La región Loreto es diferente a las otras del país". Asimismo, expresó su preocupación por los altos índices de anemia en la región: "Ocupamos los primeros lugares, sin embargo no se hace nada".

PUEDES VER: Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

lr.pe

Fondos transferidos por el Minedu, pero pagos no se concretan en Maynas

Aunque el Ministerio de Educación destinó más de S/1.700 millones para financiar el pago pendiente de la CTS a docentes de todo el país durante enero, los manifestantes aseguran que en Maynas los depósitos aún no se han realizado. Según el sector Educación, los fondos permiten efectuar los pagos una vez que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) completen los procedimientos administrativos. Sin embargo, los docentes denuncian que, además de la CTS, tampoco se han pagado beneficios como ATC, luto y sepelio.

"Ha venido la plata del ministerio, pero en la provincia de Maynas no ha sido pagado", expresó Alfredo Díaz Hidalgo, secretario general del Sute Maynas. El dirigente también solicitó la destitución de la directora regional de Educación."Por la incapacidad que se viene haciendo. Somos dialogantes, pero ya nos hemos cansado de dialogar", sentenció.

Maestros bilingües se unen a movilización en Loreto. Foto: SuteLoreto.

Maestros bilingües se unen a movilización en Loreto. Foto: SuteLoreto.

Maestros bilingües se suman a la movilización

A la protesta se sumaron docentes bilingües de pueblos originarios. El licenciado Richard Gómez, representante de este grupo, exigió condiciones adecuadas para el ejercicio docente en zonas de frontera. "Solicitamos la movilidad, transporte de maestros rurales, la capacitación permanente. Nosotros vamos a la frontera y no tenemos internet", indicó. Los manifestantes exigieron ser recibidos por el gobernador regional de Loreto para atender sus demandas.

La provincia de Maynas, que abarca ocho distritos, concentra a cientos de docentes y auxiliares afectados por la falta de pago. Durante la jornada de protesta, los maestros se manifestaron con cánticos y pancartas, mientras la Policía Nacional resguardó el perímetro del local del GORE Loreto, a la espera de una respuesta oficial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Puno: profesores bloquean el transporte en paro de 24 horas contra el gobierno de José Jerí

Puno: profesores bloquean el transporte en paro de 24 horas contra el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Sobrino asesina a su tío tras golpiza en San Luis: premeditó presunto asalto en la vía pública

Sobrino asesina a su tío tras golpiza en San Luis: premeditó presunto asalto en la vía pública

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Sociedad

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Temblor en Perú HOY, 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025