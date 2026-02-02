Docentes de la provincia de Maynas, en Iquitos, realizaron una protesta frente al Gobierno Regional de Loreto (GORE) por la falta de pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a cerca de 8.000 maestros y auxiliares. El plantón, liderado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se realizó este lunes 2 de febrero, a pocas semanas del inicio del año escolar en la región.

Los manifestantes exigieron a las autoridades regionales el cumplimiento inmediato de los pagos pendientes y advirtieron que la falta de atención a sus reclamos afecta directamente a la preparación del año escolar.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Dirigentes denuncian falta de resultados y desigualdad en zonas rurales

Alex Ricopa, secretario general del Sutep Loreto, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades regionales y reiteró la exigencia del pago de la CTS para todo el magisterio, así como el acceso a capacitación docente. "Estamos cansados de diálogo y no vemos resultados positivos en la región".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El dirigente también advirtió que los docentes de zonas rurales no pueden acceder a los programas de capacitación exigidos por el Ministerio de Educación debido a la falta de conectividad. "Los maestros que están en zonas rurales no tienen acceso a los cursos de capacitación porque solamente el Minedu exige a través de la plataforma virtual. ¿Cómo se va a capacitar nuestros maestros de zona rural donde no existe el internet?", cuestionó ante La República.

Docentes de Maynas protestan por falta de pago de CTS. Foto: Yazmín Araujo/LR.

Ricopa agregó que los docentes rurales enfrentan serias dificultades para completar trámites administrativos. "Es difícil acceder al internet. Es difícil conseguir los documentos del Minedu. La región Loreto es diferente a las otras del país". Asimismo, expresó su preocupación por los altos índices de anemia en la región: "Ocupamos los primeros lugares, sin embargo no se hace nada".

Fondos transferidos por el Minedu, pero pagos no se concretan en Maynas

Aunque el Ministerio de Educación destinó más de S/1.700 millones para financiar el pago pendiente de la CTS a docentes de todo el país durante enero, los manifestantes aseguran que en Maynas los depósitos aún no se han realizado. Según el sector Educación, los fondos permiten efectuar los pagos una vez que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) completen los procedimientos administrativos. Sin embargo, los docentes denuncian que, además de la CTS, tampoco se han pagado beneficios como ATC, luto y sepelio.

"Ha venido la plata del ministerio, pero en la provincia de Maynas no ha sido pagado", expresó Alfredo Díaz Hidalgo, secretario general del Sute Maynas. El dirigente también solicitó la destitución de la directora regional de Educación."Por la incapacidad que se viene haciendo. Somos dialogantes, pero ya nos hemos cansado de dialogar", sentenció.

Maestros bilingües se unen a movilización en Loreto. Foto: SuteLoreto.

Maestros bilingües se suman a la movilización

A la protesta se sumaron docentes bilingües de pueblos originarios. El licenciado Richard Gómez, representante de este grupo, exigió condiciones adecuadas para el ejercicio docente en zonas de frontera. "Solicitamos la movilidad, transporte de maestros rurales, la capacitación permanente. Nosotros vamos a la frontera y no tenemos internet", indicó. Los manifestantes exigieron ser recibidos por el gobernador regional de Loreto para atender sus demandas.

La provincia de Maynas, que abarca ocho distritos, concentra a cientos de docentes y auxiliares afectados por la falta de pago. Durante la jornada de protesta, los maestros se manifestaron con cánticos y pancartas, mientras la Policía Nacional resguardó el perímetro del local del GORE Loreto, a la espera de una respuesta oficial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real