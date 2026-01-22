Minedu confirma pago de CTS en enero para más de 100.000 docentes: presupuesto es de S/ 1.700 millones
Minedu informó que los recursos fueron transferidos a los gobiernos regionales para cubrir beneficios sociales de docentes nombrados y contratados que dejaron la Carrera Pública Magisterial en 2025.
El Ministerio de Educación (Minedu) destinó más de S/1.700 millones para financiar el pago de beneficios sociales a docentes de todo el país, en una transferencia realizada a los gobiernos regionales. La medida alcanza a más de 118.000 maestros y busca asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales pendientes, entre ellas la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Según la información oficial, los fondos permitirán efectuar los pagos durante enero, una vez que las direcciones regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) ejecuten los procedimientos correspondientes. La institución informó que la relación de beneficiarios ya fue publicada para viabilizar el proceso administrativo.
Más de S/ 1.600 millones para CTS de docentes que cesaron en 2025
Del total asignado, S/ 1.608 millones están destinados específicamente al pago de la CTS. Este monto beneficiará a 100.795 docentes (91.463 contratados y 9.332 nombrados) que se retiraron de la Carrera Pública Magisterial durante el año 2025.
La CTS corresponde a un derecho laboral acumulado durante los años de servicio y su pago se activa al término del vínculo laboral. En este caso, el financiamiento fue distribuido a nivel nacional para que cada gobierno regional asuma la cancelación a los docentes que cumplan con los criterios establecidos.
Recursos adicionales para ATS y subsidios por luto y sepelio
Además de la CTS, el Minedu señaló que habilitó S/105 millones para cubrir otros beneficios sociales. Este monto está dirigido al pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y del Subsidio por Luto y Sepelio, que alcanzará a 18.002 docentes en distintas regiones del país. Estos beneficios forman parte del régimen laboral del magisterio y se otorgan bajo supuestos específicos, como el tiempo acumulado de servicios o el fallecimiento del docente o de un familiar directo, según la normativa vigente.
El Minedu precisó que la ejecución del pago dependerá de las DRE y UGEL, que deberán verificar la información y proceder con los desembolsos durante el mes de enero, conforme al cronograma y a los lineamientos establecidos para cada beneficio.
