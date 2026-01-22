HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Minedu confirma pago de CTS en enero para más de 100.000 docentes: presupuesto es de S/ 1.700 millones

Minedu informó que los recursos fueron transferidos a los gobiernos regionales para cubrir beneficios sociales de docentes nombrados y contratados que dejaron la Carrera Pública Magisterial en 2025.

Minedu destina S/ 1700 millones para pago de CTS y otros beneficios a docentes
Minedu destina S/ 1700 millones para pago de CTS y otros beneficios a docentes | Clinton Medina | La República

El Ministerio de Educación (Minedu) destinó más de S/1.700 millones para financiar el pago de beneficios sociales a docentes de todo el país, en una transferencia realizada a los gobiernos regionales. La medida alcanza a más de 118.000 maestros y busca asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales pendientes, entre ellas la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Según la información oficial, los fondos permitirán efectuar los pagos durante enero, una vez que las direcciones regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) ejecuten los procedimientos correspondientes. La institución informó que la relación de beneficiarios ya fue publicada para viabilizar el proceso administrativo.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vacaciones escolares de medio año en Perú 2025: esta es la fecha de inicio, según calendario de Minedu

lr.pe

Más de S/ 1.600 millones para CTS de docentes que cesaron en 2025

Del total asignado, S/ 1.608 millones están destinados específicamente al pago de la CTS. Este monto beneficiará a 100.795 docentes (91.463 contratados y 9.332 nombrados) que se retiraron de la Carrera Pública Magisterial durante el año 2025.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La CTS corresponde a un derecho laboral acumulado durante los años de servicio y su pago se activa al término del vínculo laboral. En este caso, el financiamiento fue distribuido a nivel nacional para que cada gobierno regional asuma la cancelación a los docentes que cumplan con los criterios establecidos.

PUEDES VER: Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

lr.pe

Recursos adicionales para ATS y subsidios por luto y sepelio

Además de la CTS, el Minedu señaló que habilitó S/105 millones para cubrir otros beneficios sociales. Este monto está dirigido al pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y del Subsidio por Luto y Sepelio, que alcanzará a 18.002 docentes en distintas regiones del país. Estos beneficios forman parte del régimen laboral del magisterio y se otorgan bajo supuestos específicos, como el tiempo acumulado de servicios o el fallecimiento del docente o de un familiar directo, según la normativa vigente.

El Minedu precisó que la ejecución del pago dependerá de las DRE y UGEL, que deberán verificar la información y proceder con los desembolsos durante el mes de enero, conforme al cronograma y a los lineamientos establecidos para cada beneficio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Gobierno entregará bono de S/400 a trabajadores públicos en enero: descubre si eres uno de los beneficiarios

Gobierno entregará bono de S/400 a trabajadores públicos en enero: descubre si eres uno de los beneficiarios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo: "Está fuera de contexto"

Sociedad

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Mujer es asesinada tras ataque contra camioneta del yerno del alcalde del Rímac

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025