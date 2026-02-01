HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionaba a su propio padre por S/ 10.000: dictan prisión preventiva a joven en La Libertad

Mayra Urcia presuntamente amenazó de muerte a su progenitor y condicionó su vida al pago. La Fiscalía presentó indicios ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

El Poder Judicial de La Libertad ordenó nueve meses de prisión preventiva para Mayra Urcia Meléndez, acusada de extorsionar a su padre exigiendo S/ 10,000. | Difusión

El Poder Judicial de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva contra Mayra Urcia Meléndez, una joven acusada de extorsionar a su propio padre, a quien le habría exigido S/ 10.000 bajo amenazas de muerte.

La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú, tras evaluar los graves indicios presentados por la Fiscalía. Urcia Meléndez es investigada por el presunto delito de extorsión agravada, informó la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Modus operandi de la joven

Según la Fiscalía, la joven habría condicionado la integridad y la vida de su progenitor al pago del dinero exigido. Para dificultar el rastreo de la transacción, habría solicitado que el monto fuera transferido a la cuenta bancaria de una tercera persona, presuntamente una amiga.

La captura se produjo tras una denuncia directa que permitió a las autoridades intervenir de manera oportuna. La imputada ha sido internada en el penal El Milagro de Trujillo mientras duren las investigaciones.

Aumentan casos de extorsión

El caso se da en un contexto de incremento sostenido de la extorsión en el país. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se registraron 25.196 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 20 % respecto al año anterior. Las denuncias totales superaron las 27 mil a nivel nacional.

La criminalidad también se reflejó en el aumento de homicidios, que alcanzaron 2.451 casos en 2025, con un promedio cercano a siete asesinatos diarios. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 10.562 casos, consolidándose como la zona más afectada.

