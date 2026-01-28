Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en Reunión Anual de Cortes Superiores en Lima

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participa en la Reunión Anual de Presidentes/as y Administradores de las Cortes Superiores de Justicia, que se lleva a cabo en la ciudad de Lima.

Durante su discurso, la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, felicitó el trabajo y compromiso de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, liderada por la doctora León Velásquez, de promover y realizar diferentes jornadas y mega jornadas durante el 2025, para lograr una descarga procesal significativa y real a favor de los usuarios de justicia.

En este encuentro que culminará el 30 de enero, también están participando el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Kike Figueroa Auca, y el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Juan Torpoco Dávila.