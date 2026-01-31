HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi y Digesa ordenan retiro de fórmulas infantiles: piden no consumirlas por posible riesgo para la salud

Las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo de trastornos digestivos y recomiendan no consumir estos productos.

Indecopi emite alerta por fórmulas infantiles
Indecopi emite alerta por fórmulas infantiles | Composición LR | Andina

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) ha ordenado el retiro del mercado de varias fórmulas infantiles de la marca Alula Gold.

La medida se debe a la probable presencia de cereulida, una toxina que podría provocar trastornos digestivos en bebés y niños pequeños. Las fórmulas afectadas incluyen Alula Gold Premium 0 a 12 meses, Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium.

lr.pe

Retiro del mercado y motivo del alerta

Digesa señaló que la posible contaminación estaría relacionada con un componente utilizado en el ingrediente Omega 6 ARA de las fórmulas, por lo que recomendaron expresamente a los usuarios no consumir las fórmulas Alula Gold afectadas. Asimismo, instaron a la población a revisar sus productos y abstenerse de utilizarlos hasta que se emita información oficial adicional sobre el caso.

lr.pe

Ante esta situación, se dispuso el retiro inmediato del mercado para evitar cualquier exposición en los consumidores, especialmente en lactantes, quienes son más vulnerables a los efectos adversos de contaminantes alimentarios.

lr.pe

Cómo reportar y dónde solicitar información

Para resolver dudas o recibir orientación, Digesa indicó informó haber habilitado el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe, donde se brinda información sobre el procedimiento correspondiente y las medidas a seguir.

Además, recordaeon que si algún consumidor o familiar ha sido afectado por el uso de los productos alertados, puede reportarlo mediante el siguiente enlace del Sistema de Alertas de Consumo: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.

