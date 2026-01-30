La Libertad: rescatan a 29 mineros retenidos por bandas criminales en la mina Sanone, en Pataz

Los 29 mineros fueron rescatados y fueron puestos bajo protección del personal policial de Alto Pataz. | Foto: composición LR/ Mindef

Los 29 mineros fueron rescatados y fueron puestos bajo protección del personal policial de Alto Pataz. | Foto: composición LR/ Mindef

El comando unificado de Pataz (Cupaz), integrado por miembos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), llevó a cabo una operación de rescate en la mina Sanone, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, La Libertad. Los 29 mineros estuvieron privados de su libertad tras ser retenidos por una organización criminal vinculada a la minería ilegal.

La intervención militar se dio el jueves 29 de enero desde las 10:00 a. m. bajo el nombre de 'Operación Libertad'. La acción se logró tras datos revelados por las rondas campesinas y el trabajo de inteligencia en la zona de minería ilegal.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Gobierno suspenderá el alza de tarifa de agua en febrero y la reprogramará para junio

Criminales huyeron de la mina en Pataz lanzando explosivos

Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), 29 personas permanecían secuestradas en el interior de la mina por una organización criminal. El objetivo de este grupo era monopolizar la minería ilegal, controlando desde la extracción hasta la comercialización de los recursos mediante extorsiones y el despliegue de personal armado en los socavones.

Tras el aviso del secuestro, las fuerzas de élite del Cupaz, bajo la dirección del Comando del Norte, iniciaron una rápida incursión para ubicar el lugar donde estaban los mineros y realizar el rescate. Los delincuentes huyeron hacia las profundidades de la mina lanzando explosivos para evitar ser capturados.

Los mineros rescatados fueron puestos a disposición del personal policial de Alto Pataz, conforme a los protocolos legales establecidos.