Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos en Javier Prado desde este 26 de enero

El corredor rojo es el transporte público que mantiene su ruta en la avenida Javier Prado. | Foto: composición LR/ captura AMP-5G1/ Corredor Rojo

El corredor rojo es el transporte público que mantiene su ruta en la avenida Javier Prado. | Foto: composición LR/ captura AMP-5G1/ Corredor Rojo

Los nuevos cambios en la avenida Javier Prado busca mejorar la conexión hacia la Panamericana Sur. Debido al plan de desvíos vehícular por obras, el corredor rojo, a través de la ATU, anunció los paraderos que serán reubicados de manera temporal.

La medida afecta la ruta del Callao a la Molina y viceversa para el transporte público, privado y pesado a partir de este 26 de enero.

TE RECOMENDAMOS JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Paraderos reubicados del corredor rojo en la av. Javier Prado

La marcha blanca ya inició en la av. Javier Prado, principal acceso al estadio Monumental, debido a la ejecución de la vía rápida Los Frutales - El Golf. Esta restricción de tránsito afecta principalmente a los vecinos de la Molina y a distritos aledaños de Lima Este, Ate, Santa Anita, Chaclacayo, El Agustino, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por la ruta en construcción, que afecta la Javier Prado, solo puede acceder el transporte público con el corredor rojo, pero para ello, ha sufrido la reubicación del paradero Los Frutales, el cual ahora estará desabilitado para los pasajeros. La nueva localización de este espacio para la movilización de la 201 y 204 será el paradero Las Frambuesas que se encuentra pasando el Jockey club de Lima y cerca al Metro de La Molina.

Los servicios de la 201 y 204 no podrán hacer uso del paradero Los Frutales. Foto: ATU

En el caso de los vehículos particulares y transporte pesado en la ruta oeste-este, se estarán utilizando rutas alternas como las avenidas La Molina, Separador Industrial y Las Palmeras, para redistribuir el flujo hacia otras vías. Los autos privados también podrán acceder por las avenidas Club Golf Los Incas, La Fontana, Raúl Ferrero y Alameda del Corregidor

Mientras que en la ruta este-oeste solo el transporte pesado tendrá un nueva ruta que irá desde la avenida La Molina hacia Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y Las Palmeras para regresar a la Javier Prado.

Paraderos del Corredor Rojo

1. Calle 66

2. Venezuela

3. Óvalo la Perla

4. Bomberos

5. Haya de la Torre

6. Base Naval

7. Los Insurgentes

8. Canamelares

9. Honda

10. Rafael Escardo

11. P. de las Leyendas

12. Universitaria

13. Bartolomé Herrera

14. Sucre

15. Hospital Militar

16. Gregorio Escobedo

17. Salaverry

18. Javier Prado

19. Las Flores

20. Los Cedros

21. Las Palmeras

22. Basadre

23. Parodi

24. Orquídeas

25. Masías

26. Nicolás Arriola

27. Guardia Civil

28. Aviación

29. San Luis

30. Rosa Toro

31. Circunvalación

32. Jockey

33. U. de Lima

34. Camacho

35. Los Frutales (ahora Las Frambuesas)

36. La Molina

37. Ingenieros

38. Flora Tristán

39. Óvalo Huarochirí

40. Monumental

41. París

42. Vista Alegre

43. Holanda

44. Berlín

45. Ceres

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.