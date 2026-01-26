Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos en Javier Prado desde este 26 de enero
La avenida Javier Prado implementa cambios para mejorar la conexión hacia la Panamericana Sur, afectando paraderos y rutas en La Molina y distritos aledaños.
Los nuevos cambios en la avenida Javier Prado busca mejorar la conexión hacia la Panamericana Sur. Debido al plan de desvíos vehícular por obras, el corredor rojo, a través de la ATU, anunció los paraderos que serán reubicados de manera temporal.
La medida afecta la ruta del Callao a la Molina y viceversa para el transporte público, privado y pesado a partir de este 26 de enero.
Paraderos reubicados del corredor rojo en la av. Javier Prado
La marcha blanca ya inició en la av. Javier Prado, principal acceso al estadio Monumental, debido a la ejecución de la vía rápida Los Frutales - El Golf. Esta restricción de tránsito afecta principalmente a los vecinos de la Molina y a distritos aledaños de Lima Este, Ate, Santa Anita, Chaclacayo, El Agustino, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica.
Por la ruta en construcción, que afecta la Javier Prado, solo puede acceder el transporte público con el corredor rojo, pero para ello, ha sufrido la reubicación del paradero Los Frutales, el cual ahora estará desabilitado para los pasajeros. La nueva localización de este espacio para la movilización de la 201 y 204 será el paradero Las Frambuesas que se encuentra pasando el Jockey club de Lima y cerca al Metro de La Molina.
Los servicios de la 201 y 204 no podrán hacer uso del paradero Los Frutales. Foto: ATU
En el caso de los vehículos particulares y transporte pesado en la ruta oeste-este, se estarán utilizando rutas alternas como las avenidas La Molina, Separador Industrial y Las Palmeras, para redistribuir el flujo hacia otras vías. Los autos privados también podrán acceder por las avenidas Club Golf Los Incas, La Fontana, Raúl Ferrero y Alameda del Corregidor
Mientras que en la ruta este-oeste solo el transporte pesado tendrá un nueva ruta que irá desde la avenida La Molina hacia Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y Las Palmeras para regresar a la Javier Prado.
Paraderos del Corredor Rojo
1. Calle 66
2. Venezuela
3. Óvalo la Perla
4. Bomberos
5. Haya de la Torre
6. Base Naval
7. Los Insurgentes
8. Canamelares
9. Honda
10. Rafael Escardo
11. P. de las Leyendas
12. Universitaria
13. Bartolomé Herrera
14. Sucre
15. Hospital Militar
16. Gregorio Escobedo
17. Salaverry
18. Javier Prado
19. Las Flores
20. Los Cedros
21. Las Palmeras
22. Basadre
23. Parodi
24. Orquídeas
25. Masías
26. Nicolás Arriola
27. Guardia Civil
28. Aviación
29. San Luis
30. Rosa Toro
31. Circunvalación
32. Jockey
33. U. de Lima
34. Camacho
35. Los Frutales (ahora Las Frambuesas)
36. La Molina
37. Ingenieros
38. Flora Tristán
39. Óvalo Huarochirí
40. Monumental
41. París
42. Vista Alegre
43. Holanda
44. Berlín
45. Ceres
