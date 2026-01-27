HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chofer del Metropolitano es grabado usando el celular mientras conducía: ATU anuncia investigación

La ATU mencionó que ya se identificó al conductor, quien sería sancionado y podría enfrentar la suspensión por su grave infracción a las normas de tránsito.

Chofer del Metropolitano es captado mirando su celular mientras conducía. Foto: composición LR
Chofer del Metropolitano es captado mirando su celular mientras conducía. Foto: composición LR

Un reciente video difundido en redes sociales ha generado gran polémica e indignación entre los usuarios del transporte público de Lima. En las imágenes, grabadas por un pasajero, se observa a un chofer del Metropolitano utilizando su teléfono celular mientras conducía una unidad llena de personas, hecho que representa una grave infracción a las normas de tránsito y un serio riesgo para la seguridad vial.

El material audiovisual se viralizó rápidamente y provocó rechazo ciudadano, ya que esta falta puede ocasionar un accidente de grandes proporciones. En el video se aprecia claramente al conductor respondiendo mensajes y mirando su celular mientras realizaba su recorrido habitual.

ATU anuncia sanciones contra el conductor implicado

Frente a esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para sancionar al trabajador involucrado. El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, se pronunció sobre el caso y fue enfático al señalar que este tipo de acciones no serán toleradas.

“Todos los conductores del Metropolitano cumplen las normas de tránsito y, por supuesto, manejar usando el celular es una infracción muy grave que podría incluir la suspensión del conductor. Este ha sido identificado y se encontraba en servicio, por lo que la empresa ha recibido la comunicación para que proceda, conforme al reglamento, por la falta cometida”, indicó Hernández.

Asimismo, precisó que, según el reglamento de tránsito, esta falta conlleva una sanción de 50 puntos en la licencia de conducir, aunque dentro del modelo de transporte del Metropolitano podría aplicarse incluso la suspensión del trabajador. Además, se está evaluando la fecha exacta en la que fue grabado el video para determinar responsabilidades.

Accidente del Expreso 5 reaviva preocupación por la seguridad

Este caso cobra mayor relevancia tras el reciente accidente ocurrido en la Vía Expresa, donde un bus del Expreso 5 del Metropolitano, de placa A2O785, impactó contra la base del puente México, a la altura de la estación del mismo nombre, en el distrito de La Victoria, alrededor de las 6:55 a. m.

El siniestro movilizó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como a personal de la Policía Nacional, el SAMU y otras entidades de emergencia. Según informó el Ministerio de Salud, se registraron 46 personas heridas, entre leves y moderadas, quienes fueron trasladadas a diferentes clínicas y hospitales de Lima. Como medida preventiva, la ATU dispuso el cierre temporal de la estación México mientras se realizan las diligencias correspondientes.

En las próximas semanas, se espera que el conductor captado en el video reciba la sanción correspondiente, mientras las autoridades continúan evaluando medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

