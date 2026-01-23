Metropolitano y Corredor Azul amplían horario de servicio por concierto de My Chemical Romance | Foto: composición LR/Difusión.

Metropolitano y Corredor Azul amplían horario de servicio por concierto de My Chemical Romance | Foto: composición LR/Difusión.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación excepcional del horario del Metropolitano y del Corredor Azul con motivo del concierto de My Chemical Romance en Lima, a fin de facilitar el retorno ordenado de los más de 22.000 asistentes tras el espectáculo programado para este domingo 25 de enero.

De manera simultánea, los organizadores del evento definieron una serie de reglas para el acceso al recinto, que contemplan horarios establecidos, verificación de identidad y el ingreso diferenciado de acuerdo con la localidad comprada. Estas medidas regirán de forma obligatoria durante ambas fechas del espectáculo.

¿Hasta qué hora operará el Metropolitano y qué servicios de transporte se mantendrán activos?

De acuerdo con la entidad, el Metropolitano extenderá su atención en la estación Estadio Nacional hasta las 11:30 p.m., lo que permitirá el desplazamiento de los usuarios hacia distintos puntos de la ciudad luego del evento. En tanto, la ruta 301 del Corredor Azul operará hasta la medianoche, facilitando el servicio en los paraderos cercanos al recinto donde se realizará el concierto.

A través de sus redes sociales, la ATU invitó a los asistentes a disfrutar del espectáculo y utilizar el transporte público como una alternativa segura para regresar a casa. “Disfruta el concierto y vuelve seguro a casa”, señala el mensaje final difundido por la entidad.

Desarrollo del concierto de My Chemical Romance en el Estadio Nacional

En relación con el acceso al Estadio Nacional, la productora del concierto, Move Concerts, dio a conocer los horarios de apertura, la hora de inicio del show y los requisitos obligatorios para el ingreso del público, tanto nacional como extranjero. Además, se precisaron los accesos correspondientes a cada zona.

El inicio del concierto está previsto para las 8:30 p. m.

El acceso estará permitido solo con la presentación del documento de identidad en formato físico: DNI para ciudadanos peruanos y pasaporte u otro documento oficial para extranjeros.

La verificación de identidad se realizará junto con la localidad adquirida, sin excepciones.

