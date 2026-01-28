Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser miembro de mesa según la ley?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves 29 de enero el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. El proceso permitirá designar a más de 820.000 ciudadanos en todo el país, quienes tendrán a su cargo la instalación de las mesas de sufragio, el desarrollo de la votación, el conteo de votos y la entrega de las actas electorales.

En los comicios del 12 de abril, los peruanos elegirán al presidente de la República, a los senadores y diputados del próximo Congreso, así como a los representantes ante el Parlamento Andino. No obstante, la Ley Orgánica de Elecciones establece impedimentos específicos que excluyen a determinados ciudadanos de cumplir esta función.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa, según la ley electoral?

Para las Elecciones Generales 2026, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. Según la normativa electoral vigente, no pueden ser designados como miembros de mesa:

Los candidatos y personeros de las organizaciones políticas.

Los funcionarios y trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ONPE y Reniec.

Los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, cumplan funciones vinculadas a la prevención e investigación de delitos electorales.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realicen labores de supervisión electoral.

Las autoridades políticas y los representantes elegidos por voto popular.

Los integrantes de los comités directivos de organizaciones políticas inscritas ante el JNE.

Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad entre miembros de una misma mesa.

Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que postulan en la misma jurisdicción.

Los electores que se encuentren temporalmente fuera del país, según los registros remitidos por el Reniec.

Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participen en labores relacionadas con el proceso electoral.

Los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

¿Cómo se realiza el sorteo de miembros de mesa?

El proceso de selección se inicia a partir del padrón electoral, sobre el cual la ONPE aplica filtros sucesivos hasta obtener una lista final de 25 ciudadanos por mesa. Entre los criterios considerados figuran la edad permitida, entre 18 y 65 años, el nivel de instrucción y la exclusión de quienes ya fueron miembros de mesa en procesos anteriores o presentan impedimentos legales.

Con esta relación, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público, con la participación de representantes del JNE, Reniec, autoridades locales y un notario. Mediante un bolillero, se elige de forma aleatoria al presidente de mesa, secretario, tercer miembro y seis suplentes, procedimiento que se replica en todas las mesas de sufragio del país.

