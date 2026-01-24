El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, al 19 de enero de 2026, entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera lista de ciudadanos fallecidos que aún figuraban en el Padrón Electoral de las próximas elecciones. Esta relación corresponde a defunciones inscritas después de la remisión del padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 13 de noviembre.

Según los datos procesados por Reniec al 15 de enero, de los 2.325.432 votantes hábiles registrados, se identificaron 16.348 ciudadanos fallecidos. La actualización de esta información permitirá que la ONPE ajuste los materiales electorales y brinde datos precisos a los miembros de mesa, reduciendo el riesgo de desinformación en el marco del proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Actualización del padrón electoral

La Ley Nº 31943 establece que el registro de defunciones debe ser reportado para mantener la veracidad del padrón electoral. Ante esta norma, Reniec aclaró que esta primera entrega forma parte de un proceso más amplio de actualización de datos. “El objetivo es garantizar que los materiales electorales se elaboren con información precisa y que los miembros de mesa cuenten con datos confiables sobre los votantes”, señalaron desde el organismo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El proceso, según indicaron, incluye tres entregas adicionales de listas de fallecidos que se registren después del cierre del padrón, así como la identificación de ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la elección, aquellos que hayan actualizado su fotografía en el DNI y quienes hayan modificado su dirección.

Procedimiento para la inscripción de defunciones

Para que un fallecimiento sea registrado oficialmente, precisó la entidad, los familiares o deudos deben presentar el certificado de defunción emitido por un médico junto con el DNI del declarante. Este trámite puede realizarse en cualquier oficina de Reniec o en el Registro Civil de la municipalidad correspondiente y es totalmente gratuito, según indicaron las autoridades del registro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.