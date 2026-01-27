Crisis en el Hospital Belén de Trujillo: más de 300 cirugías electivas serán suspendidas por un mes

El hospital Belén de Trujillo atraviesa una grave crisis operativa. La persistente falta de medicamentos, el deterioro de las salas quirúrgicas y las fallas críticas en los sistemas de ventilación y aire acondicionado obligaron al cuerpo médico a tomar una drástica decisión: suspender todas las cirugías electivas por al menos un mes y mantener únicamente las intervenciones de emergencia.

La medida fue aprobada en la Asamblea del Cuerpo Médico el pasado 24 de enero y rige desde este lunes 26. Según explicó la presidenta del cuerpo médico, Lida Távara Valladolid, el acuerdo establece la suspensión de las programaciones de todas las especialidades quirúrgicas y de ginecología. “Manteniendo cinco quirófanos para cirugías de emergencia (…) hasta que se subsanen las deficiencias identificadas y se entreguen operativas las siete salas quirúrgicas”, señaló.

Durante los próximos días solo se operará a pacientes ya hospitalizados. Desde el lunes únicamente se programarán intervenciones de emergencia.

Más de 300 cirugías quedarán pendientes

El hospital realiza entre 650 y 670 cirugías mensuales, de las cuales cerca del 55 % —o incluso más— corresponden a emergencias. Con la suspensión, unas 300 cirugías electivas quedarán paralizadas durante un mes, lo que incrementará de manera significativa la lista de espera quirúrgica, informó la presidenta del cuerpo médico.

Principal problema: temperaturas peligrosas en los quirófanos

El problema más crítico es la inoperatividad del sistema de climatización. Las normas del Ministerio de Salud exigen que las salas quirúrgicas operen entre 20 °C y 24 °C, con una humedad de 45 % a 60 %. Sin embargo, desde diciembre Trujillo registra temperaturas de hasta 26 °C, que podrían alcanzar los 29 °C, según proyectó Senamhi.

Sin aire acondicionado, las salas quirúrgicas superan los límites permitidos.

“Una sala quirúrgica caliente aumenta la sudoración del personal, eleva el riesgo de contaminación del campo estéril y compromete la seguridad del paciente”, advirtió la presidenta del cuerpo médico. Recordó además que las lámparas quirúrgicas incrementan aún más el calor directamente sobre el cirujano.

Desabastecimiento crónico: un problema de años sin resolver

El déficit de medicamentos tampoco es nuevo. En julio de 2024, el cuerpo médico ya denunciaba un desabastecimiento crítico que incluía insumos básicos como cloruro de sodio. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo intervinieron en dos ocasiones ante la gravedad del caso.

Aunque de manera temporal se alcanzó un abastecimiento del 80 %, nunca se llegó al nivel óptimo. En diciembre, el stock volvió a caer de forma severa.

“No hemos tenido, en parte de enero, un medicamento indispensable para la anestesia regional”, señaló el Departamento de Anestesiología. Esta carencia obligó a que pacientes que podían ser operados con anestesia regional recibieran anestesia general, aumentando el riesgo y el costo de los procedimientos.

Autoridades ya fueron convocadas, pero las soluciones tardarían hasta un mes

Entre el 21 y el 24 de enero se realizaron reuniones entre el cuerpo médico, la gerencia, la dirección general, la Defensoría del Pueblo, la Federación Médica Peruana y el Colegio Médico del Perú.

En estos encuentros se presentó un memorial que detalla las fallas críticas: desabastecimiento de medicamentos, insumos y reactivos; fallas del sistema de ventilación en salas de operaciones, emergencias y UCI; unidades de cuidados intensivos con sistemas de ventilación inoperativos por más de tres años; y riesgos físicos y biológicos debido a temperaturas extremas en los quirófanos.

La gerencia reconoció la situación y se comprometió a iniciar las gestiones correspondientes, aunque advirtió que los procesos administrativos podrían demorar hasta un mes.

Solo se garantizarán las emergencias

El cuerpo médico subrayó que las cinco salas no afectadas continuarán atendiendo emergencias sin restricciones, priorizando a pacientes con riesgo inminente de muerte.

“No es un capricho. Es un sustento técnico y legal. La ley exige que el Estado garantice condiciones adecuadas para el acto médico. Hoy esas condiciones no están dadas”, indicaron.

Con más de 300 cirugías electivas suspendidas y un hospital operando al límite, queda expuesta la real situación en la que se encuentra el área de cirugía.