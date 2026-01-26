Cerca de 20.000 trabajadores de la salud anuncian paro en Lima por despidos y falta de presupuesto

Cerca de 20 mil trabajadores del sector salud en Lima Metropolitana realizarán un paro regional el 28 de enero por incumplimientos del Ministerio de Salud en asuntos laborales y presupuestales. | Composición LR

Alrededor de 20 mil trabajadores del sector salud acatarán un paro regional el martes 28 de enero en Lima Metropolitana, en protesta por lo que consideran una serie de incumplimientos del Ministerio de Salud (Minsa) en materia laboral y presupuestal. La medida fue acordada por la Federación Regional de Trabajadores de Salud de Lima Metropolitana (FERLIMA) y contempla una movilización hacia la sede central del ministerio.

Así lo informó Juan Cotrina, subsecretario de la federación, quien explicó que la decisión fue tomada durante una Asamblea Regional realizada en Ancón, con participación de representantes de 38 bases sindicales que agrupan a trabajadores de hospitales, institutos y direcciones de redes integradas de salud (DIRIS).

“Hemos tenido ya reuniones con el Minsa, pero existe un entrampamiento. Todo gira en torno a un tema presupuestal y las trabas que pone dicha área al no dar solución o viabilidad por más que nosotros argumentamos y fundamentamos nuestros reclamos”, señaló Cotrina a La República.

Tres reclamos centrales de los trabajadores de la salud

De acuerdo con el dirigente, la protesta, en la cual participarán profesionales, técnicos y auxiliares, se sustenta en tres demandas principales que, hasta el momento, no han sido atendidas por el Minsa.

El primer punto está relacionado con el soporte nutricional o tarjeta alimentaria, beneficio que actualmente solo recibe el personal administrativo de la sede central del ministerio, ubicada en la avenida Salaverry. Según Cotrinas, los trabajadores asistenciales —quienes laboran en hospitales, centros de salud e institutos— han sido excluidos pese a estar expuestos a mayores riesgos.

“Los compañeros que atienden pacientes, que están en contacto directo con enfermedades como la tuberculosis o que cumplen jornadas de hasta 24 horas, no reciben este beneficio. Eso es una discriminación”, afirmó. El gremio solicita que el Minsa autorice una modificación presupuestal que permita extender este beneficio a todo el personal. Sin embargo, denuncian que el área de presupuesto se ha negado a aprobarla, pese a que el plazo para efectuar estos cambios vence el 5 de febrero.

La protesta, organizada por la Federación Regional de Trabajadores de Salud de Lima Metropolitana, se centrará en tres demandas principales. Foto: cortesía.

El segundo punto de la plataforma de lucha es la homologación de los incentivos CAFAE, que ya se aplica en otras regiones del país, pero no en Lima Metropolitana. “Los trabajadores de Lima están siendo excluidos de un derecho que sí se reconoce en otras regiones. Pedimos que asuman lo que corresponde”, sostuvo Cotrinas.

El tercer eje del reclamo se refiere a los despidos de personal bajo el régimen CAS, ocurridos en diciembre pasado. Según la federación, más de 250 trabajadores habrían sido cesados en distintas unidades ejecutoras, especialmente en Lima Norte. Aunque algunos fueron recontratados como locadores de servicios, el dirigente advirtió que esto representa una pérdida de derechos laborales. “Perdieron su condición laboral”, señaló, y solicitó que sus compañeros puedan volver a concursar para otras plazas.

Movilización y advertencia de huelga

Si bien reconocen que han sostenido reuniones con el Ministerio de Salud, desde la federación aseguran que estas no han tenido resultados concretos. “Dialogar no es suficiente si no hay decisiones. Todo se traba en el área de presupuesto y eso impide avanzar. Si no se aprueban las modificaciones ahora, los trabajadores no recibirán ningún beneficio en todo el 2026”, advirtió Cotrina.

La movilización del 28 de enero partirá a las 8:30 a. m. desde el Parque Cáceres y se dirigirá hacia el frontis del Ministerio de Salud. El gremio aseguró que se garantizará la atención en áreas críticas como emergencias, aunque sí habrá paralización en otros servicios.

El gremio advierte sobre posibles escaladas de protesta si no hay respuesta del Ejecutivo. Foto: cortesía.

Finalmente, el dirigente no descartó que la protesta escale si no hay respuesta del Ejecutivo. “Si el Ministerio no atiende nuestras demandas, pasaremos a una paralización de 48 horas y luego a una huelga indefinida. Lo único que pedimos es que se cumpla la palabra dada”, concluyó.

La República se comunicó con el Minsa para obtener sus descargos acerca de las denuncias del gremio y su medida, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

