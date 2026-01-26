Senamhi advierte calor intenso en Perú: estas zonas podrían llegar a los 37 °C hasta el 28 de enero | Foto: Carlos Conteras/La República.

Senamhi advierte calor intenso en Perú: estas zonas podrían llegar a los 37 °C hasta el 28 de enero | Foto: Carlos Conteras/La República.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió a través de tres comunicados que diversas partes de la costa del Perú sentirán temperaturas de hasta 37 °C desde este 26 hasta el 28 de enero.

Mientras en la costa norte se prevén picos máximos entre 31 °C y 37 °C, en el centro del país se esperan niveles entre 27 °C y 34 °C y en Lima Metropolitana, valores de 27 °C y 32 °C . En el sur, el calor alcanzará cifras de 27 °C y 33 °C.

Región (mínimos y máximos) 26 de enero 27 de enero 28 de enero Costa Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad) 31 °C - 37 °C 31 °C - 36 °C 31 °C - 37 °C Costa Central (Áncash, Ica) 27 °C - 35 °C 27 °C - 34 °C 27 °C - 33 °C Lima Metropolitana 27 °C - 32 °C 27 °C - 31 °C 27 °C - 30 °C Costa Sur (Arequipa, Tacna, Moquegua) 27 °C - 33 °C 27 °C - 33 °C 29 °C - 32 °C

Regiones más afectadas por el calor extremo.

En conversación con La República, la ingeniera Janet Huamán, especialista en meteorología del Senamhi, alertó que en el norte se considera principalmente las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

En la costa central, la entidad señaló que los departamentos afectados por el calor extremo serán Áncash, Lima e Ica, mientras que en la zona sur, Arequipa, Tacna y Moquegua reportarán los niveles altos señalados por el organismo. En el área metropolitana de la capital, los distritos de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina registran los niveles más altos (29 °C) este 26 de enero, según el Monitoreo de Temperatura a nivel nacional.

La especialista también advirtió que entre las diez de la mañana y las tres de la tarde se elevará con más fuerza la temperatura. Además, sostuvo que estas horas coinciden con el incremento de la radiación ultravioleta, que en el país se encuentra durante esta temporada en niveles extremos.

“Es por eso que siempre se menciona a la población tratar de no exponerse en esos horarios y, en caso lo hagamos, ya sea por nuestras actividades diarias, mantener las precauciones del caso y tomar ciertas restricciones, como un uso correcto del bloqueador y el uso de un sombrero de ala ancha”, sugirió.

Temperaturas extremas aumentarán en febrero

Huamán indicó que el incremento reportado por el Senamhi se sentirá mayormente este 26 y 27 de enero, y que el 28 reducirá la sensación. Asimismo, recordó que, durante el verano, climatológicamente suele presentarse este aumento de la temperatura

“Es propio de la temporada. Incluso mencionar que es en febrero donde solemos presentar los valores más altos”, agregó.

