Sociedad

Pareja de Johnson Cruz, cabecilla de 'Los Pulpos', será trasladada a Trujillo y enfrentará cargos por secuestro y sicariato

Keysi Salvatierra, investigada por delitos que podrían llevarla a cadena perpetua, habría recurrido a cirugías estéticas para modificar su apariencia y evadir a las autoridades, según el general PNP Víctor Revoredo.

Captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja del presunto cabecilla de Los Pulpos, en Bolivia
Captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja del presunto cabecilla de Los Pulpos, en Bolivia | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que Keysi Salvatierra Vigo (29), pareja del presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', Johnson Cruz Torres, ya se encuentra en territorio peruano tras ser capturada en Bolivia durante un operativo transnacional de alto nivel.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que la detención fue el resultado de un “trabajo silencioso y sostenido” que permitió rastrear la trazabilidad de dinero ilícito proveniente de Chile, Bolivia y otros países de la región, vinculado a esta peligrosa organización criminal.

“El día de ayer, en un trabajo silencioso transnacional realizado por la Policía Nacional del Perú, se logró establecer la trazabilidad de dinero proveniente de varios países de la región”, señaló el alto mando policial.

Ubicación, captura y traslado al Perú

Tras meses de seguimiento, con apoyo de la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía de Inteligencia de Bolivia, las autoridades lograron ubicar a Salvatierra Vigo en una zona residencial boliviana, donde, según la PNP, integrantes de la organización criminal solían refugiarse y disfrutar del dinero obtenido de actividades ilícitas.

Luego de su captura, la mujer fue trasladada al Perú y arribó al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, en Puno. Posteriormente, salió de la comisaría aeroportuaria y fue conducida a la Depincri de Juliaca, donde actualmente pasa por control biométrico para confirmar su identidad y coordinar el vuelo hacia la ciudad donde continuará el proceso judicial en su contra.

El general Revoredo precisó que Salvatierra Vigo será puesta en las próximas horas a disposición del Juzgado de Trujillo, que la requiere por delitos de secuestro, sicariato y otros ilícitos conexos, los cuales contemplan incluso la cadena perpetua. Este procedimiento, indicó, fue posible gracias al trabajo articulado del Ministerio Público y el Poder Judicial de Trujillo.

Rol clave dentro de la organización criminal

De acuerdo con la investigación policial, Keysi Salvatierra Vigo no solo mantenía un vínculo sentimental con el cabecilla de 'Los Pulpos', sino que habría cumplido un rol clave dentro de la estructura criminal.

“Ella lideraba, planificaba y coordinaba los movimientos para mantenerse ocultos. Junto con Kathy Cruz Arce, hermana del cabecilla, se encargaban de organizar el circuito criminal”, sostuvo Revoredo.

Las autoridades cuentan con registros de cámaras de seguridad que la vinculan directamente con ataques delictivos, así como con la planificación de eventos y el uso de identidades falsas para evadir a la justicia.

Salvatierra Vigo es acusada de estar implicada en el secuestro de Alan Ríos Guevara, joven comerciante que permaneció en cautiverio durante 14 días, hecho ocurrido el 13 de noviembre de 2021. Asimismo, el jefe de la Dirincri confirmó que la investigada se habría sometido a cirugías estéticas con el objetivo de modificar su apariencia física y dificultar su identificación mientras permanecía en el extranjero.

Advertencia directa al cabecilla de 'Los Pulpos'

Durante su pronunciamiento, el general Revoredo lanzó un mensaje directo a Johnson Cruz Torres, quien continúa prófugo: “Es mejor que te entregues. Donde vayas, te vamos a capturar. A ti y a todo tu buró criminal”.

La PNP aseguró que las operaciones para desarticular completamente a la organización criminal continúan y que se intensificará la cooperación internacional para dar con el paradero del cabecilla y de otros integrantes de 'Los Pulpos'.

