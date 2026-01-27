Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Keysi, capturada en Bolivia. Ella integró la banda Los Pulpos según la PNP.

Keysi, capturada en Bolivia. Ella integró la banda Los Pulpos según la PNP.

El joven comerciante Alan Miguel Ángel Ríos Guevara, quien fue secuestrado el 13 de noviembre del 2021, en uno de los golpes más espectaculares cometidos por la banda criminal Los Pulpos, en Trujillo, fue liberado tras permanecen catorce días cautivo.

Su madre, una empresaria y regidora de El Porvenir, Sandra Guevara Villalobos habría pasado una importante suma de dinero por su rescate.

TE RECOMENDAMOS JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ayer, 50 meses después de ese delito, fue capturada en Bolivia la conviviente de Jhonsson Cruz Torres, alias Jhonson, cabecilla de esa temida organización criminal, y considerado uno de los hombres más buscados del país.

Se trata de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, alias Keysi, quien tenía una orden de captura internacional. Ella, de 29 años, tenía una notificación roja de la Interpol por delito contra el patrimonio, robo agravado con subsecuente muerte.

PUEDES VER: Capturan a dos presuntos sospechosos tras atentado contra discoteca Luxor en Trujillo

Su captura, registrada en La Paz, fue confirmada por el general Víctor Revoredo, Jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Fue el resultado de las permanentes acciones de coordinación entre la policía peruana con la Dirección de Inteligencias Boliviana y la Policía de investigaciones de Chile (PDI), dijo el oficial.

Agentes de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri viajaron a La Paz-Bolivia para realizar el traslado de la detenida a nuestro país.

Las autoridades recordaron que Los Pulpos llegaron a exigir US$ 500.000 por el rescate de Alan Rios, quien fue secuestrado en su puesto de venta de plásticos y descartables en el mercado 7 de Junio, ubicado en el sector Río Seco, del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

Fuentes de la investigación informaron que los secuestradores, tras capel plagio de la víctima, se comunicaron con su familia y le exigieron inicialmente el pago de dicha cantidad, cifra que fueron variando con el paso de los días.

La policía destacó que la banda que secuestró al comerciante tenía una gran estructura y capacidad operativa ya que pudo mantener a la víctima varios días oculta, desde el 13 hasta el 27 de noviembre del 2021.

Hoy se sabe que Keysi es conviviente de Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, señalado como cabecilla de la facción Los Pulpos de La Cruz Blanca, una de las variantes del grupo que opera con violencia en el norte del país, especialmente en Trujillo y zonas colindantes.

Este individuo es acusado del asesinato de un comerciante en 2020, hecho por el cual pesa sobre él una orden de captura vigente y una recompensa de S/500,000 ofrecida por el Ministerio del Interior a quien brinde información sobre su paradero. Actualmente, es uno de los delincuentes más buscados del país.

Jhonsson es hijo de Jhon Smith Cruz Arce, conocido como Jhon Pulpo, fue uno de los líderes de la temida organización criminal Los Pulpos, que operó principalmente en el norte del país durante las décadas del 2000 y 2010. En 2008, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de su expareja sentimental, Marilyn Teresa Angulo, y por la muerte de Benjamín Salinas Ferrel, un integrante vinculado a la misma organización criminal.

El exlíder criminal purgó condena en el penal de máxima seguridad de Challapalca. El año pasado su nombre volvió a los titulares tras ser beneficiado con una cuestionada resolución judicial que permitió su liberación anticipada.

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Tacna resolvió declarar fundado el recurso de hábeas corpus presentado por los abogados de Cruz Arce. La liberación se ejecutó el domingo 14 de julio del 2025 cuando aún le faltaban ocho años por cumplir su condena, según las autoridades policiales.